Новый год без накрутки: петербуржцам объявили фиксированные цены на «Сапсаны»

Опубликовано: 28 ноября 2025 07:30
РЖД объявила о введении фиксированных тарифов на поездки на скоростных поездах "Сапсан".

Компания РЖД объявила о введении установленных тарифов на проезд на поездах «Сапсан» между двумя столицами в праздничные дни 31 декабря и 1 января, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоимость билета в эконом-классе составляет от 2025 рублей при отправлении 31 декабря и от 2026 рублей — 1 января грядущего года.

Для базового класса ценник начинается от 1832 рублей, что также делает поездку более доступной. Эта инициатива введена для удобства путешественников, выбирающих железнодорожный транспорт в период новогодних праздников. Р

Ранее РЖД также приняла меры для увеличения количества мест на самых востребованных направлениях в ноябре.

В период ноябрьских выходных отдельные поезда «Сапсан» между Москвой и Петербургом вышли с увеличенным числом вагонов. Такой подход позволил разместить больше пассажиров на популярных маршрутах в праздничные дни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
