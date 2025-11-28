Новый год без накрутки: петербуржцам объявили фиксированные цены на «Сапсаны»

Компания РЖД объявила о введении установленных тарифов на проезд на поездах «Сапсан» между двумя столицами в праздничные дни 31 декабря и 1 января, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.
Стоимость билета в эконом-классе составляет от 2025 рублей при отправлении 31 декабря и от 2026 рублей — 1 января грядущего года.
Для базового класса ценник начинается от 1832 рублей, что также делает поездку более доступной. Эта инициатива введена для удобства путешественников, выбирающих железнодорожный транспорт в период новогодних праздников. Р
Ранее РЖД также приняла меры для увеличения количества мест на самых востребованных направлениях в ноябре.
В период ноябрьских выходных отдельные поезда «Сапсан» между Москвой и Петербургом вышли с увеличенным числом вагонов. Такой подход позволил разместить больше пассажиров на популярных маршрутах в праздничные дни.