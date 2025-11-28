Городовой / Город / Проезд в Петербурге — почти даром: хитрость «Подорожника» экономит каждому до 1500 рублей
Опубликовано: 28 ноября 2025 08:15
Проезд в Петербурге — почти даром: хитрость «Подорожника» экономит каждому до 1500 рублей
Городовой ру

В Санкт-Петербурге с 8 августа 2025 года применяются новые тарифы на городской транспорт.

Поездка на автобусе, троллейбусе или трамвае в Петербурге стоит 80 рублей при оплате наличными или банковской картой, а в метро разовый билет обходится в 86 рублей. Эти изменения вызвали ощутимый рост расходов на проезд для горожан.

Однако для держателей карты «Подорожник» и Единой карты петербуржца стоимость одной поездки остаётся прежней, что делает эти способы оплаты особенно выгодными, сообщает Neva.Today.

Оплата с помощью транспортной карты позволяет существенно экономить на фоне повышения цен.

Для пассажиров, совершающих несколько пересадок, действует выгодный специальный тариф. Экономить удаётся до 70% по сравнению со стандартной оплатой наличными или банковской картой. Важно помнить: воспользоваться этим тарифом можно только на наземном транспорте и исключительно при оплате картой «Подорожник».

Владельцы Единой карты петербуржца получают дополнительное преимущество. При оплате поездки в наземном транспорте через смартфон стоимость составляет 54 рубля. Это позволяет дополнительно сэкономить на ежедневных расходах.

Для постоянных пользователей рекомендуется приобретать месячные проездные билеты, что делает поездки ещё более доступными. Такие варианты подходят тем, кто ежедневно пользуется общественным транспортом.

В августе 2025 года контроль за оплатой проезда ужесточён, а штрафы за безбилетный проезд стали более значительными. Размер взыскания за одну не оплаченную поездку составляет до 1500 рублей. По этой причине важно своевременно оплачивать все поездки и выбирать подходящие тарифы.

