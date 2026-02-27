Спатифиллуму в марте - обязательно: 1 щепотка в воду - и белоснежные початки прут как на дрожжах

С наступлением весны спатифиллум начинает активно расти и готовиться к цветению. В это время ему требуется дополнительное питание для формирования здоровых листьев и бутонов.
Однако избыток удобрений так же вреден, как и их недостаток, и может привести к болезни растения. Правильное внесение подкормок обеспечит пышную зелень и долгое цветение.
Когда растение нуждается в подкормке
В период с марта по сентябрь удобрения вносят каждые 10 дней. С наступлением осени частоту сокращают до одного раза в 2-3 недели. Если растение неожиданно зацвело зимой, подкармливать его нужно по весеннему графику, так как на формирование бутонов требуются силы.
Когда подкормка может навредить
После пересадки удобрения использовать нельзя. Даже при аккуратной перевалке корни могут быть травмированы, и химические препараты вызовут ожоги. После обычной перевалки нужно выждать минимум две недели. Если же при пересадке корни зачищались, подкормку откладывают на месяц.
Эффективные препараты для спатифиллума
Мочевина насыщает почву азотом, который необходим для наращивания пышной листвы. Для "женского счастья" следует приготовить слабый раствор (1 чайная ложка на 1 литр теплой воды). Мочевину вносят однократно в начале марта после обычного полива.
Листья спатифиллума можно опрыскивать раствором с добавлением перекиси водорода (1 столовая ложка на 1 литр воды). Средство помогает пробудить растение весной и стимулирует цветение.
Если цветы быстро вянут, а новые бутоны не завязываются, используйте борную кислоту для опрыскивания (0,5 г на 1 литр воды). Также отлично стимулирует цветение "Эпин" (10 капель на 1 литр воды). Опрыскивайте "женское счастье" раствором каждые две недели, сообщает "Ваш Цветок".
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить питательную подкормку для герани.