Свои цветы для Невского и Калининского: Петербург удвоит зеленое оформление

В этом году в Петербурге увеличат выращивание собственных цветов для украшения улиц и парков. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
Калининское садово-парковое хозяйство подготовит примерно 1,2 млн летних цветов для Калининского, Красногвардейского и Невского районов.
В оранжерее уже высажены семена виолы, пеларгонии, цинерарии, а также многолетников — дельфиниума, котовника, шалфея, лихниса, эхинацеи и прочих.
Сейчас выполняется важный этап — пикировка пеларгонии и виолы, то есть пересадка сеянцев из общих ящиков в индивидуальные кассеты для отдельного развития каждого растения.
Калининское хозяйство располагает одним из крупнейших производств в городе, а оранжереи есть и в других садово-парковых предприятиях.
В 2025 году такие хозяйства покрыли около 44% от всех высаженных в Петербурге цветов. В этом году объём саженцев планируют довести до 2,5 млн.