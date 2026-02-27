Городовой / Город / Свои цветы для Невского и Калининского: Петербург удвоит зеленое оформление
Свои цветы для Невского и Калининского: Петербург удвоит зеленое оформление

Опубликовано: 27 февраля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Калининское садово-парковое хозяйство вырастит около 1,2 млн летних цветов.

В этом году в Петербурге увеличат выращивание собственных цветов для украшения улиц и парков. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Калининское садово-парковое хозяйство подготовит примерно 1,2 млн летних цветов для Калининского, Красногвардейского и Невского районов.

В оранжерее уже высажены семена виолы, пеларгонии, цинерарии, а также многолетников — дельфиниума, котовника, шалфея, лихниса, эхинацеи и прочих.

Сейчас выполняется важный этап — пикировка пеларгонии и виолы, то есть пересадка сеянцев из общих ящиков в индивидуальные кассеты для отдельного развития каждого растения.

Калининское хозяйство располагает одним из крупнейших производств в городе, а оранжереи есть и в других садово-парковых предприятиях.

В 2025 году такие хозяйства покрыли около 44% от всех высаженных в Петербурге цветов. В этом году объём саженцев планируют довести до 2,5 млн.

Автор:
Юлия Аликова
