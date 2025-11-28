Праздник ещё не начался, а сил уже нет: откуда берётся «новогоднее выгорание»

Психолог Анастасия Кардиакос рассказала, почему у многих возникает усталость от ожидания праздника ещё задолго до его наступления. Об этом специалист сообщила в разговоре с «Радио 1».
Преждевременное оформление улиц праздничными украшениями может иметь обратный эффект. Если для представителей бизнеса и авторов контента такие декорации являются возможностью для рекламы и новых публикаций, то для большинства людей столь ранний новогодний ажиотаж создает определённые трудности.
Психолог отмечает, что внешние праздничные элементы действительно позволяют отвлечься от суеты, однако преждевременное погружение может привести к убыванию праздничных впечатлений гораздо раньше наступления самой даты.
По словам эксперта, «эмоции от праздника расходуются заранее, и к концу месяца многие ощущают усталость».
Психотерапевт советует в начале декабря встретиться с близкими или коллегами, чтобы поделиться эмоциями заранее, а затем осознанно отложить формирование ожидания праздника до последних дней года.
Эксперт подчеркивает, что так можно сохранить ощущение новизны и позволить себе действительно прочувствовать атмосферу только перед самым событием. Таким образом, можно избежать преждевременного утомления от ожидания.
Ранее жителям Санкт-Петербурга были даны рекомендации посвятить часть времени физической активности для борьбы с тревогой в преддверии праздничного сезона. Этот способ также может помочь справиться с эмоциональным истощением.