Экзотика из Ботанического сада в Лензоо: что приматы съели, а что оставили «для красоты»

Приматы, обитающие в Ленинградском зоопарке, недавно получили необычные подарки — свежую зелень, присланную из Ботанического сада Петра Великого. Необычные растения были предложены животным в качестве лакомства и новых элементов в их вольерах. Часть представителей семейства обезьян охотно попробовала угощение, а некоторые ветви и листья были использованы для украшения и новых забав.
В этом обновлении особенно заметна реакция белоруких гиббонов, черных макак, вандеру, эдиповых тамаринов и простых игрунок. Новые игрушки и украшения быстро приковали внимание животных, которые испытали их на прочность.
Сотрудники зоопарка сообщили, что подобные «гостинцы» не только разнообразят питание подопечных, но и способствуют развитию их активности.
Приматы познакомились с редкими растениями: листоколосником, брахихитоном, мюленбекией и другими зелёными диковинками.
Для маленьких и крупных приматов такие подарки стали поводом для интереса и новых впечатлений. Посетители могут наблюдать, как обезьяны осваивают свежие дары в своих вольерах.
Ранее сообщалось, что черношлемные калао по имени Цера и Гимна начали проявлять интерес к гостям, реагируя на внимание посетителей.