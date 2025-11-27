Тихая соседка Петербурга собрала аншлаг: в 2025‑м Ленобласть приняла почти 6,5 млн туристов

К 2028 году прогнозируется значительный рост числа туристов в регионе, который может превысить 10 миллионов человек.

В этом году на развитие культуры и туризма Ленинградская область выделила 5,2 миллиарда рублей. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что уже к 2026 году финансирование этой сферы увеличится на 10 процентов.

Ключевым событием станет рост вложений в сохранение культурного наследия и улучшение инфраструктуры для гостей региона.

За текущий год в музеи области пришли 2,2 миллиона человек, сообщает «ЛенТВ24». Среди новых объектов — музей в Сланцах, который рассказывает о прошлом города.

Была запущена система виртуальных гидов в шести учреждениях, а для посетителей с ограниченными возможностями передвижения в башне Олафа в Выборге установлен лифт.

По словам губернатора, для реставрации памятников культуры из местного бюджета выделен 1 миллиард рублей, ведутся переговоры о привлечении федеральных средств.

Дрозденко отметил, что уделяется особое внимание таким городам, как Гатчина, Ивангород и Выборг, где планируется продолжить масштабные работы по сохранению исторического облика.

Также за год оказана поддержка 28 проектам, направленным на развитие туристической отрасли.

Вице-губернатор Владимир Цой подчеркнул, что одной из основных задач является продление сроков пребывания туристов и повышение их уровня комфорта. Во время форума, посвящённого вопросам туризма, он рассказал о приоритетах городов региона.

Выборг планирует привлекать гостей благодаря насыщенной программе событий, Тихвин строит новые места для отдыха, развивая инфраструктуру и предлагая современные форматы путешествий, Ивангород выделяет уникальный ансамбль двух крепостей, а Приозерск укрепляет позиции в сфере активного туризма и создания современных условий для проживания.

В 2025 году туристический поток в регион достиг почти 6,5 миллионов человек. Власти прогнозируют, что к 2028 году число туристов вырастет до 10 миллионов. Р

анее губернатор выступал с предложением ограничить движение личных автомобилей в центре Выборга для улучшения условий пребывания гостей города.