Сергей Безруков

Они вместе уже четверть века.
Артист предстал в неожиданном облике.
Без неожиданностей не обошлось.
Легендарный сериал отмечает день рождения.
Артисты гребут деньги лопатой.
Составлен топ-10 лидеров общественного мнения.
Актер поделился своим мнением о возвращении повзрослевших героев культового фильма на экраны.
Прошло 20 лет, а фанатская любовь к романтическим образам бандитов только крепнет.
Народный артист России рассказал трогательную историю из детства в день 20-летия сериала «Бригады».
После смерти Марка Захарова театр переживает не лучшие времена.
Рэпер собрал в Лужниках более 70 тысяч человек.
У актера большая коллекция артефактов со съемок.
Алексей Панин объяснил высокомерие своего коллеги.
Актер создал рубрику #Безруков_кинотрофеи.
Актер опубликовал фотографию знаменитой коллеги, ушедшей более десяти лет назад.
Звездный актер считает, что учителя — «это не обслуживающий персонал».
Актер раскрыл, что хранит у себя дома вот уже 20 лет.
Актер появился в программе «Спокойной ночи, малыши!».
Актер считает, что это поможет пробиться талантам из регионов.
В криминальном сериале актер сыграл Сашу Белого.