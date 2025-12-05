Городовой / Город / Традиция меняет позицию: полуденный выстрел временно прозвучит с Государева бастиона Петропавловской крепости
Традиция меняет позицию: полуденный выстрел временно прозвучит с Государева бастиона Петропавловской крепости

Опубликовано: 5 декабря 2025 07:00
После завершения реставрации орудия планируется вернуть на их историческое место.

С 5 декабря залп будет временно производиться с Государева бастиона в Петропавловской крепости. Данную информацию подтвердили представители городского Комитета по культуре. Необходимые изменения связаны с проведением значимых работ по сохранению памятника.

На фасадных частях Петропавловской крепости продолжаются крупные работы по восстановлению, которые стали первыми со времени облицовки гранитом. Уже завершено обновление на Трубецком и Государевом бастионах, а также на Екатерининской куртине и Иоановском равелине.

В ближайшее время ремонтные работы начнутся на Нарышкином бастионе — именно там обычно происходит выстрел в полдень.

После завершения всей реставрации пушки вновь будут размещены в своем традиционном месте. Это позволит возобновить проведение обряда в прежнем формате.

Ранее стало известно, что известный артист Сергей Безруков выполнял функцию стрелка на полуденном выстреле в крепости.

Автор:
Юлия Аликова
