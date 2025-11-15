Почему он всё строже к себе: Сергей Безруков — об ответственности, которая не растёт, а множится

В программе «Открытая студия» принял участие Народный артист России, лауреат Государственной премии, а также художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. В ходе разговора артист затронул тему личной дисциплины и ответственности, которую несёт в своей деятельности. Основной информационный повод — размышления Безрукова об объёме обязанностей и важности результатов работы для публики и учеников — был раскрыт во время беседы.

Сергей Безруков отметил, что помимо актёрской профессии, ему приходится справляться с целым рядом сопутствующих задач. Он руководит театром, отвечает за развитие фестиваля, а также преподаёт во ВГИКе, где ведёт собственный курс. Всё это, по его словам, накладывает значительную ответственность, но, несмотря на трудности, подобная занятость приносит удовлетворение.

Артист подчеркнул, что особенно важными для него становятся моменты, когда удаётся увидеть результат своих усилий. По его мнению, смысл работы заключается в возможности подарить что-то зрителю, который этого ожидает, или научить студентов важным аспектам мастерства. Безруков добавил:

«Когда помимо семьи есть ещё люди, которым ты действительно можешь быть полезным, это всегда даёт смысл профессии. А если удаётся увидеть плоды труда — это особенно приятно»— поделился артист своими взглядами.