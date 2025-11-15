«Пускай переснимают!» Сергей Безруков неожиданно поддержал новые версии российских фильмов-сказок

В эфире «Открытой студии» на телеканале 78 в этот раз участвовал Сергей Безруков, удостоенный звания Народного артиста России, лауреат Государственной премии и художественный руководитель Московского Губернского театра. Он поделился своим мнением о месте отечественных фильмов-сказок в современном кинематографе. Особое внимание гость программы уделил тому, как изменился российский прокат.
Сергей Безруков сказал:
«Давайте всё-таки порадуемся за наш кинематограф, потому что когда-то мы эти сказки вообще не снимали. А сейчас у нас уже в прокате отечественные сказки. За неимением той самой западной продукции, которой нас пичкали, у нас теперь наши сказки с новой интерпретацией. Пускай переснимают, бог с ними. Самое главное — посмотрите, какие сборы великолепные»
По его словам, новая волна интереса к жанру связана с изменившейся ситуацией на рынке фильмов.