«Пускай переснимают!» Сергей Безруков неожиданно поддержал новые версии российских фильмов-сказок
«Пускай переснимают!» Сергей Безруков неожиданно поддержал новые версии российских фильмов-сказок

Опубликовано: 15 ноября 2025 19:27
Актёр выразил мнение, что достижения российского кино заслуживают одобрения и радости.

В эфире «Открытой студии» на телеканале 78 в этот раз участвовал Сергей Безруков, удостоенный звания Народного артиста России, лауреат Государственной премии и художественный руководитель Московского Губернского театра. Он поделился своим мнением о месте отечественных фильмов-сказок в современном кинематографе. Особое внимание гость программы уделил тому, как изменился российский прокат.

Сергей Безруков сказал:

«Давайте всё-таки порадуемся за наш кинематограф, потому что когда-то мы эти сказки вообще не снимали. А сейчас у нас уже в прокате отечественные сказки. За неимением той самой западной продукции, которой нас пичкали, у нас теперь наши сказки с новой интерпретацией. Пускай переснимают, бог с ними. Самое главное — посмотрите, какие сборы великолепные»

По его словам, новая волна интереса к жанру связана с изменившейся ситуацией на рынке фильмов.

Юлия Аликова
Город
