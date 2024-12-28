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Приключения «Ленфильма»: какое кино снимает в последние годы убыточная студия

28 декабря 2024 16:29
Приключения «Ленфильма»: какое кино снимает в последние годы убыточная студия
Приключения «Ленфильма»: какое кино снимает в последние годы убыточная студия
Кадр из фильма «Собачье сердце» (1988)

Рассказываем о ситуации в компании.

За последние десять лет «Ленфильм» оказался в сложной ситуации: практически ни один фильм студии не смог окупить затраты на производство. Однако за это время появились интересные проекты, о которых стоит вспомнить.

Тенденции последних лет

Основные доходы студии приходили не от успешных кинопремьер, а от продажи недвижимости и сдачи помещений в аренду. Несмотря на субсидии от государства и участие именитых продюсеров, большинство фильмов оказывались провальными в прокате.

Ключевые проекты

  • «Петербург. Только по любви» (2016)
    Эта альманах-история, созданная при участии Ренаты Литвиновой и Михаила Боярского, собрала в прокате 17 млн рублей. Несмотря на то, что сумма невелика, это один из самых кассовых фильмов «Ленфильма» за последнее десятилетие.

  • «Птица» (2018)
    Фильм Ксении Баскаковой с Иваном Охлобыстиным в главной роли получил субсидию в 25 млн рублей. Общий бюджет составил 40 млн, а сборы едва достигли 637 тысяч рублей.

  • «Учености плоды» (2021)
    Амбициозный проект с бюджетом 218 млн рублей, где снялись Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Анастасия Мельникова. Несмотря на звездный состав, фильм заработал в прокате чуть более 3 млн рублей.

Неудачные начинания

Некоторые проекты так и остались на стадии сценариев или съемок. Например, фильмы «Эликсир бессмертия» и «Запах фиалки» не смогли выйти в свет, несмотря на вложенные средства и подготовительную работу.

Будущее студии

На конец 2024 года запланирован релиз самой дорогой картины «Ленфильма» — сказки «Ворожея» с бюджетом в 400 млн рублей. Студия надеется, что этот проект сможет привлечь зрителей и хотя бы частично окупить расходы.

«Ленфильм» постепенно превращается в культурно-просветительский центр, создавая образовательные проекты и поддерживая молодых кинематографистов. Однако его будущее в коммерческом кинопроизводстве пока остается неопределенным.

Выводы

Фильмы «Ленфильма» последних лет редко становились коммерчески успешными, но в них была попытка сохранять уникальную атмосферу и творческую самобытность. Сможет ли студия вернуть себе статус одного из лидеров российского кинопроизводства — покажет время.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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