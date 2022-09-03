Рената Литвинова

Звезда отечественного кино не самый легкий в общении человек.
Артистка прониклась свободолюбивым духом Франции и сразила французов эпатажным нарядом.
Звезда знает, как использовать достоинства своей фигуры.
Заслуженная артистка России показала маме французские наряды и поплатилась за это.
Актриса полгода пыталась защитить свои финансы от посягательств ушлой кинокомпании.
Чем меньше одежды — тем больше ажиотаж вокруг угасающей звезды.
Документы были обнаружены на портале госзакупок.
Артист надеется, что скоро снова сможет играть с коллегой на сцене.
Актриса уехала из России в Париж, где проходит лечение.
Актриса вместе с подругой Земфирой покинула Россию в начале весны.
Бывший священнослужитель истолковал двойные стандарты народной любви.
Бурная вечеринка пришлась по вкусу не всем
Многократный обладатель телевизионных наград попробовал блеснуть остроумием
Актриса умеет подобрать слова, бьющие не в бровь, а в глаз
Актриса появилась на светском мероприятии в платье с умопомрачительным декольте
Телеведущий опубликовал архивное фото
Певица Земфира выпустила новый студийный альбом «Бордерлайн», который доступен в социальной сети ВКонтакте и на других платформах.
Певица Земфира выпустила новую композицию под названием «Остин». Работа может войти в новый альбом исполнительницы.
Россияне по-разному приняли фильм «Северный Ветер», ставший режиссерским дебютом для Ренаты Литвиновой. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные зрителями на ресурсе «Кинопоиск».
Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала, как проходили съемки фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Артистка в новой картине Литвиновой снялась в роли Вечной Алисы.