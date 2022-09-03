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Рената Литвинова

Шоу-бизнес
Режиссерский дебют Ренаты Литвиновой «Северный Ветер» разделил россиян на два лагеря
Россияне по-разному приняли фильм «Северный Ветер», ставший режиссерским дебютом для Ренаты Литвиновой. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные зрителями на ресурсе «Кинопоиск».
10 фев 2021 15:28
Шоу-бизнес
Татьяна Пилецкая рассказала о съемках в фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер»
Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала, как проходили съемки фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Артистка в новой картине Литвиновой снялась в роли Вечной Алисы.   
03 фев 2021 20:55
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