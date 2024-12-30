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«Начинаю опустошаться»: как Рената Литвинова вспоминает о влиянии Петербурга

30 декабря 2024 08:32
«Начинаю опустошаться»: как Рената Литвинова вспоминает о влиянии на себя Петербурга
«Начинаю опустошаться»: как Рената Литвинова вспоминает о влиянии Петербурга
Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / Global Look Press

Знаменитая актриса о городе на Неве.

Актриса и телеведущая Рената Литвинова поделилась своим мнением о Санкт-Петербурге в интервью для sobaka.ru. Она считает, что город оказывает мощное влияние на каждого человека, усиливая как положительные, так и отрицательные черты характера.

По ее словам, Петербург словно обладает своей собственной гравитацией, притягивающей сильных людей и высасывающей силы слабых.

«С одной стороны, здесь рискованно проживать долго: вот я, например, начинаю опустошаться и приобретаю крайнюю степень критичности, если живу больше недели. Но с другой стороны, моя тоска и грусть будят потребность сочинять», – поделилась актриса.

Особое внимание актриса уделяет визуальной составляющей города. Для нее Петербург — это контраст между золотыми интерьерами старинных зданий и черно-белым внешним обликом улиц. Литвинова отмечает, что горожане предпочитают сдержанную одежду, часто выбирая черный цвет, что соответствует общему настроению города.

А еще Литвинова выражает свою обеспокоенность сохранением архитектурного наследия Петербурга.

«Я бы запретила сносить старые здания. В Москве уже все варварски доломали, а Петербург надо оборонять всеми силами. Он — сокровище», – отметила Литвинова.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Рената ЛитвиноваСанкт-Петербург
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