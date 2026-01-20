Городовой / Город / Как Безруков заставил продавцов масок заплатить за чужое лицо
Как Безруков заставил продавцов масок заплатить за чужое лицо

Опубликовано: 20 января 2026 08:09
 Проверено редакцией
legion-media

В Москве завершилось рассмотрение иска Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю из Белгородской области. Причиной обращения в суд стало появление на торговых интернет-площадках масок с изображением лица актёра, изготовленных и распространённых без его разрешения.

Как сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы», Хамовнический районный суд 20 января вынес решение в пользу заявителя, обязав удалить его персональные данные из объявлений о продаже.

Согласно постановлению, индивидуальный предприниматель Кристина Соболевская должна выплатить Сергею Безрукову компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также возместить затраты на судебное разбирательство.

Помимо этого, продавца обязали немедленно прекратить использование не только изображений артиста, но и его имени и фамилии в рекламе и описании продукции.

Речь идет о карнавальных и тканевых масках, которые пользовались спросом для проведения праздничных мероприятий.

Актёр выразил недовольство тем, что его образ продавался без согласия, отмечая широкое распространение этой продукции на популярных маркетплейсах.

Он настаивал на полном запрещении продаж и получении компенсации за допущенные нарушения. Его требования были удовлетворены судом в полном объёме.

В результате принятого решения все товары с изображением лица Сергея Безрукова, ранее находившиеся в свободной продаже, должны быть сняты с виртуальных витрин.

Продукция пользовалась популярностью, её активно приобретали для тематических мероприятий.

«Суд обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова С.В.: имя, фамилию, изображение.
Также суд взыскал с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и судебные расходы», — говорится в сообщении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
