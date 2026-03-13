Хирурги и водители лидируют: самые жирные оклады марта в Петербурге

В Санкт-Петербурге опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий на март. Лидером рейтинга в начале весны стали предложения для врачей,сообщает АиФ.
Врачи-хирурги могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. Водителям электробусов в Северной столице предлагают такую же сумму — 200 тысяч рублей. Программистам по «1С» готовы платить на 50 тысяч рублей меньше, согласно последним данным.
Третье место в топе заняли вакансии инженеров по сопровождению проектов в дирекции строительства. Работодатели в городе предлагают таким специалистам от 172 тысяч рублей ежемесячно.