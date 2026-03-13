Что и в какие дни сажать с 14 по 20 марта: Лунный календарь огородника

Советы для всех дачников по работе на участке.

Лунный календарь садовода и огородника - не просто выдумка ради развлечения. Дачники уже много лет выделяют удачные дни для посадок и работ на участке, ориентируясь на положение луны. Это помогает получить богатый урожай и вкладывать меньше сил.

Лунный календарь огородника предоставляют на портале "Московский комсомолец", сверяйтесь с датами при планировании посадок.

Рассмотрим, в какие дни на даче необходимо заниматься огородными делами, а чего делать не стоит, чтобы не остаться в будущем сезоне без урожая вкусных плодов.

14 марта календарь не советует слишком перетруждаться на даче, иначе потратите слишком много сил, а толку будет маловато. Можно взрыхлить почву, обработать от вредителей и подкормить уже высаженные растения. Если планируете сажать плодовые кусты и деревья, тоже займитесь в этот день.

15 марта большинство садово-огородных работ разрешены - как высадка новых растений, так и уход за уже растущими. Можно заняться прививками деревьев, поливом, уходом за рассадой. А вот обрезку деревьев лучше отложить.

16 марта календарь советует внести под культуры удобрения и полить их. Если собираетесь высаживать новые растения - стоит это сделать сейчас.

17 марта спектр дел в огороде обширен - полив, высадка, подкормка растений. Всё ещё не рекомендуется обрезать плодовые деревья, сейчас - неудачные для этого дни.

18 марта вообще не советуют посещать дачный участок, стоит немного отдохнуть. Если дома в ящиках сидит рассада, займитесь ей, так будет лучше.

19 марта хорошо обрабатывать деревья и кустарники от вредителей. Тем более, во 2 половине марта для этого - самое время.

20 марта можно высадить корнеплоды, для этого пришло весьма удачное время. Если в планах есть пересадка деревьев и кустарников, занимайтесь ею не откладывая на потом, приживутся с успехом.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, что строго необходимо сделать с ростками перца после пикировки.