Почему Заячий остров в Санкт-Петербурге так называется?

Заячий остров в Санкт-Петербурге — это не просто клочок земли в устье Невы, а сердце города, откуда началась история Северной столицы. Здесь, 27 мая 1703 года, Пётр I заложил Петропавловскую крепость — первое сооружение будущего Санкт-Петербурга. Остров стал символом борьбы за выход к Балтийскому морю и отправной точкой для создания имперской столицы.
Почему «Заячий»?
Название острова окутано легендами. По одной из них, во время строительства крепости заяц прыгнул на сапог Петра I, спасаясь от наводнения, и так развеселил царя, что тот решил назвать остров в честь ушастого. Другая версия гласит, что в год основания города на острове водилось много зайцев.
Однако историки считают, что название — результат путаницы в переводе. До прихода русских остров принадлежал Финляндии, и его название звучало как Jääninsaari (остров Ивана Купалы), а не Jänissaari (заячий остров). Финское слово jääninsaari созвучно с jänissaari, но означает место проведения языческих ритуалов в день летнего солнцестояния.
Сердце города
Практически весь остров занимает Петропавловская крепость — музейный комплекс, где можно провести целый день.
Среди главных достопримечательностей:
- Петропавловский собор. Его шпиль — один из символов города. Внутри находится усыпальница Романовых: здесь похоронены почти все императоры и императрицы от Петра I до Николая II (за исключением Петра II и Иоанна VI).
- Тюрьма Трубецкого бастиона. В XVIII–XIX веках здесь содержали политических заключённых: декабристов, Фёдора Достоевского, Максима Горького и других. Сегодня это музей, где можно узнать о жизни узников.
- Ботный домик. В нём хранится точная копия ботика Петра I — судна, на котором царь изучал морское дело. Сам ботик сейчас находится в Центральном военно-морском музее.
- Петровские ворота. 16-метровая арка, построенная в 1716–1717 годах, — старейшие триумфальные ворота Санкт-Петербурга.
Символ острова — заяц
В честь легенды о зайце, спасшем плотников от гнева Петра I, на острове установлено несколько скульптур. Самая известная — у Иоанновского моста. Её назвали Арсением, и туристы верят, что если попасть монеткой в этого зайца, то сбудется желание.