Почему Заячий остров в Санкт-Петербурге так называется?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему Заячий остров в Санкт-Петербурге так называется?

Опубликовано: 13 марта 2026 16:15
 Проверено редакцией
скульптура, заяц
Почему Заячий остров в Санкт-Петербурге так называется?
Global Look Press/Zamir Usmanov
Есть несколько версий, откуда пошло название Заячий остров.

Заячий остров в Санкт-Петербурге — это не просто клочок земли в устье Невы, а сердце города, откуда началась история Северной столицы. Здесь, 27 мая 1703 года, Пётр I заложил Петропавловскую крепость — первое сооружение будущего Санкт-Петербурга. Остров стал символом борьбы за выход к Балтийскому морю и отправной точкой для создания имперской столицы.

Почему «Заячий»?

Название острова окутано легендами. По одной из них, во время строительства крепости заяц прыгнул на сапог Петра I, спасаясь от наводнения, и так развеселил царя, что тот решил назвать остров в честь ушастого. Другая версия гласит, что в год основания города на острове водилось много зайцев.

Однако историки считают, что название — результат путаницы в переводе. До прихода русских остров принадлежал Финляндии, и его название звучало как Jääninsaari (остров Ивана Купалы), а не Jänissaari (заячий остров). Финское слово jääninsaari созвучно с jänissaari, но означает место проведения языческих ритуалов в день летнего солнцестояния.

Сердце города

Практически весь остров занимает Петропавловская крепость — музейный комплекс, где можно провести целый день.

Среди главных достопримечательностей:

  • Петропавловский собор. Его шпиль — один из символов города. Внутри находится усыпальница Романовых: здесь похоронены почти все императоры и императрицы от Петра I до Николая II (за исключением Петра II и Иоанна VI).
  • Тюрьма Трубецкого бастиона. В XVIII–XIX веках здесь содержали политических заключённых: декабристов, Фёдора Достоевского, Максима Горького и других. Сегодня это музей, где можно узнать о жизни узников.
  • Ботный домик. В нём хранится точная копия ботика Петра I — судна, на котором царь изучал морское дело. Сам ботик сейчас находится в Центральном военно-морском музее.
  • Петровские ворота. 16-метровая арка, построенная в 1716–1717 годах, — старейшие триумфальные ворота Санкт-Петербурга.

Символ острова — заяц

В честь легенды о зайце, спасшем плотников от гнева Петра I, на острове установлено несколько скульптур. Самая известная — у Иоанновского моста. Её назвали Арсением, и туристы верят, что если попасть монеткой в этого зайца, то сбудется желание.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью