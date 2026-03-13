Россия возвращает прямые рейсы: Бразилия, Куба и бум трафика с Китаем
Россия возвращает прямые рейсы: Бразилия, Куба и бум трафика с Китаем

Опубликовано: 13 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Также Россия готовится к возобновлению прямых перелётов на Кубу.

Россия планирует рассмотреть вариант восстановления прямых авиарейсов с Бразилией. Обсуждение этого вопроса запланировано на Петербургском международном транспортно-логистическом форуме, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в программе «Вести».

Кроме того, страна готовится к запуску прямых перелётов на Кубу. По словам министра, вопросы с дозаправкой воздушных судов продолжают решаться.

Никитин также подчеркнул, что к 2026 году объём пассажирских перевозок между Россией и Китаем вырос на 40%.

Завершается подготовка к открытию аэропортов на юге России, что укрепит туристические и бизнес-контакты. Помимо этого, власти намерены форсировать импортозамещение в области кибербезопасности гражданской авиации.

Автор:
Юлия Аликова
