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Ирина Безрукова

Общество
Безруков показал свою беременную третьим ребенком жену
В День семьи, любви и верности, который в России традиционно отмечается 8 июля, 47-летний актер Сергей Безруков показал свою беременную супругу Анну Матисон, которая в этот же день празднует свой день рождения. Кадры с прогулки звезда «Бригады» опубликовал в своем Instagram.
08 июл 2021 15:30
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