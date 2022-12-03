Ирина Безрукова

Актриса не распознала сигналы Вселенной.
Звезда раскрыла все карты.
По словам актрисы, это ее самые стабильные отношения.
Актриса считает свое тело дорогостоящим механизмом, который требует бережного ухода.
Актриса практикует его уже три года.
Фигурист и хореограф стал гостем YouTube-шоу Ирины Безруковой.
Фигурист и хореограф стал гостем YouTube-шоу Ирины Безруковой.
Супругов разделяет разница в возрасте в 16 лет.
Ирина не понимает, почему до сих пор не нашла своего счастья.
Безрукова поделилась впечатлениями от интервью с Собчак
Актриса рассказала, почему не сложилась ее карьера в модной индустрии
Актриса поделилась впечатлениями от пансионата, куда родные определили Куравлева
Режиссер рассказал, что некоторыми вещами он привык не делиться ни с кем
Актриса рассказала о подарке сына и поблагодарила его за прожитые вместе годы
Умер создатель и продюсер «Кинотавра» Марк Рудинштейн
Актриса сказала, что харрасмент существует не только в актерской профессии
В День семьи, любви и верности, который в России традиционно отмечается 8 июля, 47-летний актер Сергей Безруков показал свою беременную супругу Анну Матисон, которая в этот же день празднует свой день рождения. Кадры с прогулки звезда «Бригады» опубликовал в своем Instagram.
Звезда рассказала, как поддерживает себя в тонусе.
Актриса пообещала рассказать фанатам об опыте работы на подиуме с солистом группы «Иванушки International».
Поклонники актрисы пришли к выводу о том, что развод пошел ей только на пользу.