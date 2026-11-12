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В Выборгском и Пушкинском районах с 14 ноября ограничат проезд транспорта

Опубликовано: 12 ноября 2026 11:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Выборгском и Пушкинском районах с 14 ноября ограничат проезд транспорта
фото Global Look Press
Где и когда придется искать объезд

В субботу, 14 ноября, в двух районах Петербурга стартуют работы, из‑за которых придётся скорректировать привычные маршруты. Ограничения затронут Выборгский и Пушкинский районы и будут действовать в несколько этапов.

Выборгский район: стройка в Левашово

С 14 по 30 ноября будет ограничен проезд напротив дома 152, литера В, по Горскому шоссе. Это связано с работами по строительству инженерных сетей, которые продолжатся до 19 марта 2027 года. Водителям стоит заранее учитывать этот участок как временно недоступный и подбирать альтернативные пути.

Пушкинский район: временные ограждения в Шушарах

В посёлке Шушары ограничения вводят в два этапа: с 14 по 27 ноября и с 6 по 22 декабря. Движение будет ограничено на Витебском проспекте — на отрезке от Петербургского шоссе до Шушарской дороги. Причина — установка временных ограждений.

Городские службы заранее предупреждают о перекрытиях, чтобы водители могли спокойно подстроиться. Главное — не откладывать планирование маршрута на последний момент.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что власти города начнут безвозмездно выделять участки под мусорные заводы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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