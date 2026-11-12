Как жизнь в высотках Петербурга сказывается на психическом состоянии горожан

Что важнее для жизни и семьи

В Ленобласти отказались от высоток в Гатчинском округе до 2050 года — там ставку делают на комфортную среду. В Петербурге картина иная: высотное строительство остаётся нормой, но всё чаще обсуждают, как этажность влияет на самочувствие и даже рождаемость.

Цифры говорят сами за себя

В 2025 году в Петербурге родились 48,8 тыс. детей — прирост на 3,8 % к прошлому году. При этом в сельской местности рождаемость заметно выше: на 30 % больше детей на 1 тыс. женщин и на 63 % больше многодетных матерей.

Плюс статистика: многодетные семьи вдвое чаще строят собственное жильё, и в 69 % случаев это дома для семей от трёх человек.

Метры и ощущение простора

Разница в площадях ощутима: в малоэтажных ЖК средняя площадь квартиры — 100,1 м², в средне- и многоэтажных — около 42 м². Простор напрямую влияет на комфорт и готовность заводить детей, передает источник.

Почему «давят» высотки

Высокие дома и плотная застройка могут вызывать чувство уязвимости: человек рядом с 20‑этажной стеной ощущает себя маленьким, а прохожих — безликой толпой. Однообразная архитектура тоже утомляет: глазу не за что зацепиться.

Зелень как антидот к «каменным ущельям»

Парки и скверы заметно смягчают эффект плотной застройки. Пример — кварталы между парком Интернационалистов и парком Героев‑Пожарных: высотки там не кажутся угнетающими из‑за больших зелёных зон.

Тренд на разнообразие застройки

С 2015 по 2025 год доля многоэтажных ЖК в общем вводе жилья в Петербурге снизилась с 93,9 % до 86 % — рост пришёлся на среднеэтажные проекты (с 6,1 до 13,1 %). Лидеры по среднеэтажной застройке — Петродворцовый, Пушкинский, Курортный районы.

На что смотреть при выборе жилья

ищите баланс: высотка рядом с парком лучше, чем малоэтажный квартал без зелени;

обращайте внимание на планировку района: широкие дворы и бульвары снижают ощущение тесноты;

планируйте «перезагрузку»: дача, прогулки в лесу или поездки за город помогают компенсировать городской ритм;

оценивайте общественные пространства — они влияют на социализацию и общий комфорт.

Комфорт в городе — это не только метры, но и среда: воздух, зелень, простор и чувство защищённости.

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