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Закуска, которая сводит с ума: невероятно вкусное мексиканское блюдо – готовится проще простого

Опубликовано: 12 ноября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Закуска, которая сводит с ума: невероятно вкусное мексиканское блюдо – готовится проще простого
Закуска, которая сводит с ума: невероятно вкусное мексиканское блюдо – готовится проще простого
Городовой ру
Национальная мексиканская закуска

Сегодня мы попробуем рецепт традиционного мексиканского гуакамоле, который приобрел широкую популярность на российском рынке.

Предлагаем вашему вниманию простой и надежный рецепт приготовления закуски, гарантирующий высокое качество результата.

Ингредиенты:

  • Спелое авокадо — 3 шт.;
  • Красный лук — 1 небольшая головка;
  • Томаты — 2 шт.;
  • Лимон — 0,5 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Зелень — по вкусу.

Порядок приготовления:

Очистите авокадо от кожуры и косточки, затем разомните мякоть до консистенции пюре. Добавьте соль и лимонный сок, который предотвратит окисление продукта.

Нарежьте томаты мелкими кубиками, измельчите зелень и введите ингредиенты в общую массу. Готовый гуакамоле переложите в сервировочную емкость и подавайте с кукурузными чипсами. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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