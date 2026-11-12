Закуска, которая сводит с ума: невероятно вкусное мексиканское блюдо – готовится проще простого

Сегодня мы попробуем рецепт традиционного мексиканского гуакамоле, который приобрел широкую популярность на российском рынке.
Предлагаем вашему вниманию простой и надежный рецепт приготовления закуски, гарантирующий высокое качество результата.
Ингредиенты:
- Спелое авокадо — 3 шт.;
- Красный лук — 1 небольшая головка;
- Томаты — 2 шт.;
- Лимон — 0,5 шт.;
- Соль — по вкусу;
- Зелень — по вкусу.
Порядок приготовления:
Очистите авокадо от кожуры и косточки, затем разомните мякоть до консистенции пюре. Добавьте соль и лимонный сок, который предотвратит окисление продукта.
Нарежьте томаты мелкими кубиками, измельчите зелень и введите ингредиенты в общую массу. Готовый гуакамоле переложите в сервировочную емкость и подавайте с кукурузными чипсами. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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