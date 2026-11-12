В Петербурге готовое жилье стоит в два раза больше, чем по стране в целом

Почему вторичка дорожает вдвое быстрее

Квартиры на вторичном рынке Петербурга за год подорожали почти на пятую часть — темп роста оказался одним из самых высоких в стране. Северная столица заняла третье место в общероссийском рейтинге удорожания «вторички», уступив лишь Москве и Подмосковью.

Аналитики «Мира квартир» изучили динамику цен в 70 крупнейших городах и пришли к выводам, которые стоит знать каждому, кто планирует сделку с недвижимостью.

Цифры, которые впечатляют

За прошедший год цены на готовое жильё в Петербурге выросли на 19,9 % — почти вдвое быстрее, чем в среднем по России (+10,8 %). Средняя стоимость лота по стране увеличилась на 11,7 %. Лидируют по темпам роста Москва с показателем +23,3 % и Московская область с +20,1 % — Петербург расположился сразу за ними.

Почему рост такой агрессивный

Аналитики называют питерскую динамику одной из самых агрессивных на регулярном рынке жилья. Спрос опережает предложение: покупатели активны, а объём готовых квартир, выставленных на продажу, ограничен.

Это классическая формула быстрого удорожания — когда желающих больше, чем реально доступных объектов.

Новостройки пока впереди

Интересный нюанс: несмотря на внушительный взлёт цен на «вторичку», в среднем по стране готовые квартиры всё равно уступили сегменту новостроек. Строящиеся дома с осени прошлого года прибавили в цене сразу 17,1 % — так что конкуренция между двумя сегментами сохраняется.

Рынок вторичного жилья в Петербурге сейчас явно на подъёме. Кто планировал покупку — время работает против ожиданий, а кто присматривается — может успеть до следующей волны роста.

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