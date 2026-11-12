Пластиковые панели на цоколе — прошлый век: найдены 3 замены, с которыми дом выглядит дороже

Какие материалы смогут украсить цоколь дома

Дом может иметь красивый фасад, но это не спасет внешний вид, если цоколь сделан некачественно. Если повторяется рисунок камня, использованы блестящие панели или уголки, то это сильно удешевляет строение. Лучше отдать предпочтение клинкеру, искусственному камню или мозаичной штукатурке.

Клинкерная плитка

Этот вариант позволяет сделать основание дома под кирпичную кладку. Лучше отдавать предпочтение графитовым, терракотовым, коричневым оттенкам. Перед покупкой материала важно убедиться, что основание является крепким.

Для клинкера потребуется клей, который выдерживает морозы и влагу. Идеальный вариант - состав, предназначенный для наружной облицовки цоколей.

Искусственный камень

Отличным вариантом станет бетонный облицовочный камень, который подходит для улицы. Он имеет рельефную поверхность, отлично сочетается как с деревом, так и штукатуркой. Лучше выбирать одну коллекцию материала, а также оттенки, которые являются близкими.

Перед установкой важно подготовить основание, удалить старую краску, пыль и неровности. Клей должен быть морозостойким, при этом важно убедиться в отсутствии пустот при работе.

Мозаичная штукатурка

Эта штукатурка обладает мелкозернистым покрытием, не имеет рисунка кладки. Вариант понравится в том случае, если есть желание оставить цоколь неприметным и подчеркнуть фасад. Идеально подойдет коричневый, песочный, серый оттенок штукатурки.

Перед нанесением важно не только зачистить основание, но и убедиться, что цоколь является сухим. Материал не будет держаться на влажном покрытии, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо знакома с клинкерной плиткой, так как такой материал используют все соседи по даче. Автор намерена и сама поставить клинкер в новом сезоне. Лучше доверить работу профессионалам, а не делать ее самостоятельно. Это заметно увеличит срок службы материала.

Фото: Сгенерировано ИИ

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