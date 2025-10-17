Традиция, которой 160 лет: как Сергей Безруков стал частью истории в Петербурге

Известные гости Петербурга часто отправляются в Петропавловскую крепость, чтобы отдать дань важной традиции города.

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости — уникальная петербургская традиция с богатой историей и значением.

В 2025 году этой церемонии исполнилось 160 лет с момента первого официального залпа, который прозвучал 18 февраля 1865 года из двора Адмиралтейства.

Сегодня он исполняется каждый день ровно в полдень на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и для многих жителей и гостей города стал символом единения с историей и временем.

История традиции

Начало этому обычаю было положено ещё при Петре I. С июня 1703 года пушка на Государевом бастионе предупреждала о начале и окончании работ, а также подавала сигналы при наводнениях.

Идея ежедневного полуденного выстрела как сигнала времени возникла позже, в 1819 году в Севастополе и Николаеве, а в Петербурге впервые прозвучала в 1865 году.

В советское время традиция была прервана, но возобновлена в 1957 году к 250-летию Ленинграда.

Звёздный выстрел

16 октября из пушки произвёл полуденный выстрел известный актёр Сергей Безруков.

Он признался, что это была его детская мечта. Теперь артист чувствует себя частью истории, находясь в Петербурге, цитирует его 78.ru.

В июне такую честь имел певец Стас Михайлов, для которого Петербург тоже является знаковым городом в жизни, сообщала Фонтанка.