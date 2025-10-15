Вернулась с небес: как реставраторы воскресили легендарную башенку на берегу Финского залива

На высокой точке парка, в усадьбе "Пенаты", возвышается деревянная башенка, будто сошедшая со страниц восточных сказок. Репин называл её поэтично — Башенка Шахерезады.
Башенка над морем
Её построили около 1912 года на Чугуевой горе — самой высокой точке участка, откуда открывался вид на залив.
Репин придумал проект сам, соединив древнерусские мотивы с романтическими линиями. Башенка была местом отдыха и встреч гостей художника, своеобразной смотровой площадкой над парком.
Испытания и возвращение
Во время войны павильон был уничтожен. Первое восстановление прошло в 1960-е, но с годами башенка снова обветшала. К 2020 году она находилась в аварийном состоянии.
Новая реставрация, длившаяся полтора года, вернула ей первоначальный облик: деревянные узоры, цветовую палитру и лёгкую, почти воздушную конструкцию.
Живое наследие "Пенатов"
Сегодня "Башенка Шахерезады" снова открыта для посетителей. Она стала частью экскурсионного маршрута и символом того, как “Пенаты” постепенно возрождаются.
Теперь с её площадки снова можно увидеть тот самый вид, который вдохновлял Репина — море, сосны и свет северного неба.