Вернулась с небес: как реставраторы воскресили легендарную башенку на берегу Финского залива

Опубликовано: 15 октября 2025 18:45
Башенка над морем
В усадьбе Репина под Петербургом есть башня, словно со страниц восточной легенды.

На высокой точке парка, в усадьбе "Пенаты", возвышается деревянная башенка, будто сошедшая со страниц восточных сказок. Репин называл её поэтично — Башенка Шахерезады.

Башенка над морем

Её построили около 1912 года на Чугуевой горе — самой высокой точке участка, откуда открывался вид на залив.

Репин придумал проект сам, соединив древнерусские мотивы с романтическими линиями. Башенка была местом отдыха и встреч гостей художника, своеобразной смотровой площадкой над парком.

Испытания и возвращение

Во время войны павильон был уничтожен. Первое восстановление прошло в 1960-е, но с годами башенка снова обветшала. К 2020 году она находилась в аварийном состоянии.

Новая реставрация, длившаяся полтора года, вернула ей первоначальный облик: деревянные узоры, цветовую палитру и лёгкую, почти воздушную конструкцию.

Живое наследие "Пенатов"

Сегодня "Башенка Шахерезады" снова открыта для посетителей. Она стала частью экскурсионного маршрута и символом того, как “Пенаты” постепенно возрождаются.

Теперь с её площадки снова можно увидеть тот самый вид, который вдохновлял Репина — море, сосны и свет северного неба.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
