Забытый дворец Николая I: зачем в Петергофе построили Бельведер

В стороне от парадных фонтанов и аллей Петергофа скрыт дворец, построенный ради красоты.

На самой высокой точке Петергофа, там, где ветер с Финского залива касается крон старых лип, стоит здание, название которого переводится с итальянского просто — "прекрасный вид".

Бельведер — последний из построенных при Николае I дворцов и один из самых эффектных.

Дворец, рождённый из идеи

Возвести павильон на Бабигонском холме решили в середине XIX века.Проект поручили архитектору Андрею Штакеншнейдеру, автору Мариинского дворца. По преданию, сам Николай I принимал участие в разработке плана.

Строительство началось в 1852 году и растянулось на несколько лет — помешала Крымская война и задержка мрамора из Италии.

Прекрасный вид — в буквальном смысле

Бельведер возвышается на гранитном подиуме, а с его террасы открывается один из лучших видов на Петергоф и Финский залив. Здание напоминает античный храм: колоннада из сердобольского гранита, мраморные вазы, кариатиды.

В XIX веке сюда поднимались, чтобы любоваться закатом и морем — как в итальянских виллах, откуда и пришло само слово belvedere.

Судьба после империи

После 1917 года Бельведер стал домом отдыха, потом — учебным корпусом и снова санаторием. Во время войны здание пострадало, но его восстановили в 1950-е годы.

Сегодня это одно из самых редких мест Петергофа, где можно почувствовать дыхание середины XIX века — время, когда даже вид из окна превращали в произведение искусства.