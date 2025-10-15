«Гайки закручивают, а жить как?»: почему петербуржцы против локализации такси

Закон о локализации: бунт таксистов и пассажиров.

Инициатива по ограничению использования иностранных автомобилей в таксопарках Петербурга вызвала волну неодобрения среди тех, кто непосредственно связан с этой сферой.

По данным аналитиков института «Инсомар», большинство водителей (81%) и пассажиров (60%) не поддерживают новый закон.

«Некачественные, неудобные, небезопасные»: причины отказа от отечественных авто

Более трети опрошенных водителей такси (38%) категорически заявляют, что не пересядут на отечественные автомобили.

Основные претензии — «некачественные и неудобные», а также «не комфортные и не безопасные».

Многие пассажиры разделяют это мнение:

«Мало того что отечественные автомобили не качественные, они еще и не комфортные и не безопасные», — пишут горожане.

«Гайки закручивают, а жить как?» — крик души

Закон о локализации вызвал у многих ассоциации с дополнительными трудностями.

«Ну вот опять, очередной закон, чтобы улучшить жизнь простых людей», — иронизируют водители.

«Везде гайки закручивают, а как жить-то? Уже не знаешь, как до зарплаты дотянуть, кредитка и так в минусе. Такими темпами честным путем вообще ничего не заработаешь, только горбатиться за копейки», — говорится в одном из комментариев.

Народное мнение

Многие считают, что инициатива не принесет пользы.

«Это больше похоже на лоХализацию…» — считают петербуржцы.

«Поддерживают те кто на такси не ездит!» — резюмируют другие, подразумевая, что закон принимают те, кто далек от реалий работы и пользования такси.

Споры о конкуренции и модернизации

Есть и те, кто видит в локализации потенциал для развития отечественного автопрома.

«Локализация такси позволит освободить склады с техникой, увеличить приток средств для модернизации производства», — полагает один из сторонников.

Однако, оппоненты возражают:

«Гранта самый продаваемый авто в стране. Это чем-то помогло модернизировать производство и ставить не китайские коробки, а разрабатывать свои? Че-то как-то нет».

«Если там нет «Волги», зачем мне такси?..»

Некоторые комментарии отражают ностальгию по временам, когда отечественный автопром был более сильным и узнаваемым.

Хотя «Волга» уже давно стала символом прошлого, подобные высказывания подчеркивают скептицизм по отношению к текущему состоянию российского автопрома.

Закон о локализации такси в Петербурге вызвал неоднозначную реакцию.

Большинство водителей и пассажиров выражают сомнения, считая, что новые ограничения лишь усугубят их положение и не приведут к ожидаемому улучшению.