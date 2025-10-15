«Гайки закручивают, а жить как?»: почему петербуржцы против локализации такси

Инициатива по ограничению использования иностранных автомобилей в таксопарках Петербурга вызвала волну неодобрения среди тех, кто непосредственно связан с этой сферой.
По данным аналитиков института «Инсомар», большинство водителей (81%) и пассажиров (60%) не поддерживают новый закон.
«Некачественные, неудобные, небезопасные»: причины отказа от отечественных авто
Более трети опрошенных водителей такси (38%) категорически заявляют, что не пересядут на отечественные автомобили.
Основные претензии — «некачественные и неудобные», а также «не комфортные и не безопасные».
Многие пассажиры разделяют это мнение:
«Мало того что отечественные автомобили не качественные, они еще и не комфортные и не безопасные», — пишут горожане.
«Гайки закручивают, а жить как?» — крик души
Закон о локализации вызвал у многих ассоциации с дополнительными трудностями.
«Ну вот опять, очередной закон, чтобы улучшить жизнь простых людей», — иронизируют водители.
«Везде гайки закручивают, а как жить-то? Уже не знаешь, как до зарплаты дотянуть, кредитка и так в минусе. Такими темпами честным путем вообще ничего не заработаешь, только горбатиться за копейки», — говорится в одном из комментариев.
Народное мнение
Многие считают, что инициатива не принесет пользы.
«Это больше похоже на лоХализацию…» — считают петербуржцы.
«Поддерживают те кто на такси не ездит!» — резюмируют другие, подразумевая, что закон принимают те, кто далек от реалий работы и пользования такси.
Споры о конкуренции и модернизации
Есть и те, кто видит в локализации потенциал для развития отечественного автопрома.
«Локализация такси позволит освободить склады с техникой, увеличить приток средств для модернизации производства», — полагает один из сторонников.
Однако, оппоненты возражают:
«Гранта самый продаваемый авто в стране. Это чем-то помогло модернизировать производство и ставить не китайские коробки, а разрабатывать свои? Че-то как-то нет».
«Если там нет «Волги», зачем мне такси?..»
Некоторые комментарии отражают ностальгию по временам, когда отечественный автопром был более сильным и узнаваемым.
Хотя «Волга» уже давно стала символом прошлого, подобные высказывания подчеркивают скептицизм по отношению к текущему состоянию российского автопрома.
Закон о локализации такси в Петербурге вызвал неоднозначную реакцию.
Большинство водителей и пассажиров выражают сомнения, считая, что новые ограничения лишь усугубят их положение и не приведут к ожидаемому улучшению.