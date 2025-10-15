«Очень травмированная»: что значит, если женщина носит только черную одежду

Черный цвет в одежде — это не просто модный выбор, а зачастую отражение внутреннего мира человека.

Психолог Сергей Ланг, член ОППЛ, объяснил порталу «Городовой», какие тайны может скрывать гардероб, где преобладает черный.

«Способ закрыть свой мир»: черный для интровертов

Сергей Ланг Психолог «Ну, во-первых, это говорит о том, что чаще всего в такой одежде ходят интроверты», — отмечает психолог.

Для них черный — это «некий способ закрыть свой мир, не показывать, не транслировать эмоции».

Такая одежда служит «защитным механизмом от социума».

Ответственность и практичность: черный для целеустремленных

Люди, предпочитающие черный, как правило, «достаточно ответственные».

Они не любят распыляться, предпочитая «сначала завершать одно дело, потом браться за другое».

Эти качества делают их «практичными людьми», ценными «для работы, для бизнеса».

Типы личности: меланхолики, флегматики и их черный цвет

Сергей Ланг выделяет два типа личности, которые часто выбирают черный:

«Люди-меланхолики или даже флегматики».

Однако, важна и разница в фасонах.

«Если человек одевает там костюм черного цвета, или там, например, он одевает какую-нибудь такую оверсайз одежду черного цвета — это опять разные причины».

Оверсайз против классики: психологические подтексты.

«За оверсайзом часто прячутся психологические травмы», — предупреждает психолог.

В то же время, «за какой-то классикой черного цвета больше говорит об ответственности, а наоборот, уверенном себе человеке».

Люди, выбирающие классический черный, зачастую «очень сильные и целенаправленные».

Женщина в черном: деловая хватка или травма?

Анализируя женский гардероб, психолог отмечает:

«Если, например, девушка одевает там черную юбку, белую рубашку, черный пиджак — это опять же говорит о том, что это женщина, которая, в первую очередь, любит выстраивать деловые отношения, а не любовные на работе».

Для нее «очень важно личностное развитие». Однако, похожий костюм можно прочитать иначе.