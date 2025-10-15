Городовой / Общество / «Отложенный будильник только ухудшает состояние»: как научить организм легко просыпаться по утрам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эти незаметные окна в Петербурге помнят начало прошлого века — взгляните, что в них таится Город
От Снегиря до Сапсана-2: Петербург обновляет железные дороги и выбирает имена поездам Общество
В этом старом доме на Красноармейской в Выборге скрывается волшебное место с невероятным рыжим директором Город
Частный остров в центре Невы: как Серный остров Петербурга избежал участи быть «казенным» Город
Железные свидетели прошлого: что прячется у дверей старых домов Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Туризм
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Отложенный будильник только ухудшает состояние»: как научить организм легко просыпаться по утрам

Опубликовано: 15 октября 2025 15:00
Спящий человек
«Отложенный будильник только ухудшает состояние»: как научить организм легко просыпаться по утрам
Городовой ру

Отказ от привычки переводить будильник — это маленький, но важный шаг к улучшению качества сна и общего самочувствия.

Практически все помнят это чувство: прозвенел будильник, и тебе так хочется просто нажать «еще 5 минут» и снова заснуть.

Кажется, что эти несколько минут отдыха помогут проснуться легче и бодрее. Но на самом деле такая привычка чаще мешает, а не помогает.

Что происходит с телом и мозгом при многократном переводе будильника

Когда будильник звонит, организм получает сигнал — пора просыпаться. Начинается выброс кортизола, гормона стресса, учащается сердцебиение, повышается давление.

Все это стресс для организма. Если сразу лечь еще немного спать, тело пытается снова расслабиться и войти в глубокий сон, но просыпаться предстоит уже через 5–10 минут.

Такая путаница нарушает естественный цикл сна и пробуждения.

Результат: вместо бодрости вы чувствуете себя разбитым, уставшим и сонливым еще долгое время после подъема. К тому же такая привычка снижает концентрацию и память в течение дня.

Сомнолог София Черкасова рассказала «Городовому», как легче просыпаться по утрам.

«Сокращение светового дня влияет на наше самочувствие. Утром уровень освещённости ниже, и мозг получает меньше сигналов, что «день начался».

Мелатонин — гормон сна — вырабатывается до более позднего часа, а кортизол, который отвечает за бодрость, включается позже.

Поэтому многим осенью и зимой особенно трудно вставать, и рука сама тянется нажать «ещё пять минут».

Чтобы перестать переносить пробуждение, важно помочь организму понять, что утро уже наступило.

Во-первых, используйте яркий свет сразу после пробуждения. Если за окном темно — включите настольную лампу или световой будильник.

10–15 минут яркого света снижают уровень мелатонина и активируют нервную систему.

Во-вторых, вставайте по первому сигналу — «отложенный» будильник только ухудшает состояние, если из-за него вы в итоге встали на полчаса или более позже», ― отмечает эксперт.

Кроме того, сомнолог советует просыпаться и ложиться в одно и то же время даже в выходные. Режим очень важен.

«Циркадные ритмы любят стабильность: если вы каждый день встаёте в одно время, организм сам начнёт «просыпаться» за несколько минут до будильника.

Полезно также движение и контраст — тёплая вода, лёгкая зарядка, прохладный воздух», — советует эксперт.

Главное — не бороться с собой, а поддержать биологические ритмы. Осенние утренние сложности — не лень, а нормальная реакция организма на нехватку света и смену сезона.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».