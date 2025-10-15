«Отложенный будильник только ухудшает состояние»: как научить организм легко просыпаться по утрам

Отказ от привычки переводить будильник — это маленький, но важный шаг к улучшению качества сна и общего самочувствия.

Практически все помнят это чувство: прозвенел будильник, и тебе так хочется просто нажать «еще 5 минут» и снова заснуть.

Кажется, что эти несколько минут отдыха помогут проснуться легче и бодрее. Но на самом деле такая привычка чаще мешает, а не помогает.

Что происходит с телом и мозгом при многократном переводе будильника

Когда будильник звонит, организм получает сигнал — пора просыпаться. Начинается выброс кортизола, гормона стресса, учащается сердцебиение, повышается давление.

Все это стресс для организма. Если сразу лечь еще немного спать, тело пытается снова расслабиться и войти в глубокий сон, но просыпаться предстоит уже через 5–10 минут.

Такая путаница нарушает естественный цикл сна и пробуждения.

Результат: вместо бодрости вы чувствуете себя разбитым, уставшим и сонливым еще долгое время после подъема. К тому же такая привычка снижает концентрацию и память в течение дня.

Сомнолог София Черкасова рассказала «Городовому», как легче просыпаться по утрам.

«Сокращение светового дня влияет на наше самочувствие. Утром уровень освещённости ниже, и мозг получает меньше сигналов, что «день начался». Мелатонин — гормон сна — вырабатывается до более позднего часа, а кортизол, который отвечает за бодрость, включается позже. Поэтому многим осенью и зимой особенно трудно вставать, и рука сама тянется нажать «ещё пять минут». Чтобы перестать переносить пробуждение, важно помочь организму понять, что утро уже наступило. Во-первых, используйте яркий свет сразу после пробуждения. Если за окном темно — включите настольную лампу или световой будильник. 10–15 минут яркого света снижают уровень мелатонина и активируют нервную систему. Во-вторых, вставайте по первому сигналу — «отложенный» будильник только ухудшает состояние, если из-за него вы в итоге встали на полчаса или более позже», ― отмечает эксперт.

Кроме того, сомнолог советует просыпаться и ложиться в одно и то же время даже в выходные. Режим очень важен.

«Циркадные ритмы любят стабильность: если вы каждый день встаёте в одно время, организм сам начнёт «просыпаться» за несколько минут до будильника. Полезно также движение и контраст — тёплая вода, лёгкая зарядка, прохладный воздух», — советует эксперт.

Главное — не бороться с собой, а поддержать биологические ритмы. Осенние утренние сложности — не лень, а нормальная реакция организма на нехватку света и смену сезона.