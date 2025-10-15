Дом, который хотел быть дворцом: палладианская мечта на Большом проспекте в Петербурге

На Большом проспекте Петроградской стороны, среди доходных домов начала XX века, стоит здание, которое будто выбилось из общего ряда. Узкий фасад с колоннами и гранитным цоколем больше напоминает итальянский палаццо, чем петербургский дом.
Итальянская мечта Белогруда
В 1913–1914 годах архитектор Андрей Белогруд строил этот дом для Константин Розенштейна. Он вдохновился творчеством Андреа Палладио — классика эпохи Возрождения — и особенно его зданием Палаццо дель Капитаниато в Виченце.
Белогруд хотел передать гармонию и пропорции итальянской архитектуры, но столкнулся с петербургской реальностью: узкий участок, большая высота, доходный формат. В итоге идеал пришлось вписать в рамки практичности.
Архитектура компромисса
На фасаде — стройные колонны и барельефы, тянущиеся от третьего до пятого этажа. Два нижних яруса отделаны серым гранитом — из-за этого дом выглядит особенно устойчивым, почти монументальным.
Седьмой этаж спрятан за аркадой, а на её выступах стоят скульптуры работы Владимира Разумовского.
Внутри — овальная лестница, редкая для петербургских домов. А в окнах местами ещё сохранились старинные витражи начала XX века: простые геометрические узоры из голубых стеклянных шестиугольников и тонких чёрных линий.
Палладианство в доходном формате
Дом Розенштейна стал единственным опытом Белогруда в палладианском стиле. Архитектор словно проверял, возможно ли построить дворец в масштабе квартиры. И, кажется, у него получилось: фасад остаётся строгим, но за этой строгостью чувствуется стремление к гармонии.