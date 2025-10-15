От Снегиря до Сапсана-2: Петербург обновляет железные дороги и выбирает имена поездам

Новые электрички до Сестрорецка постепенно заменят старые, заменить предлагают и имя поезду.

Петербуржцы уже могут оценить новую современную электричку, которая ходит между Финляндским вокзалом и Сестрорецком.

Поезд оборудован всем необходимым для комфортной поездки и безопасности, а власти предлагают горожанам помочь с выбором нового, более запоминающегося имени для этой модели, сообщает ДП.

Комфорт и технологии в каждом вагоне

Новый поезд состоит из шести вагонов, рассчитанных на 586–600 пассажиров, в том числе с удобными местами для людей с ограниченными возможностями и зонами для колясок.

В вагонах есть кондиционеры, информационные табло, разъемы USB для зарядки гаджетов и системы видеонаблюдения,

Кроме того, в поезде установлены системы обеззараживания воздуха, что особенно актуально в наше время.

Поезд предназначен для постепенной замены старых моделей электричек на маршруте.

Выбор нового имени

Официальное длинное название модели — ЭП2ДМ и его сложно запомнить, поэтому власти обратились к жителям Петербурга с просьбой предложить новые названия для электрички.

Уже появилось множество вариантов: «Снегирь», «Грифон», «Финист», «Ветер» и даже «Зенит», в честь легендарного футбольного клуба, который в этом году отмечает 100-летие, пишет КП.

Горожане могут оставить свои предложения и проголосовать на странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте». Выбор нового имени поможет лучше узнавать и любить новый транспорт.

Высокоскоростной поезд Москва — Петербург

Кроме обновления пригородного сообщения, активно ведется работа над строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Новый поезд планируется к запуску в 2028 году. Рабочее название — «Белый кречет», которое, скорее всего, не сохранится. Ему тоже выбирают новое имя.

Среди вариантов звучат такие имена, как «Луч», «Сапсан-2» и «Сапсан-400». Название выберут с учетом предпочтений пассажиров, возможно, что тоже через народное голосование, пишет Ритм Москвы.