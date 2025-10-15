Железные свидетели прошлого: что прячется у дверей старых домов Петербурга

Маленькая вещь, без которой горожане когда-то не входили в дом.

Старинная дверь, гранитное крыльцо, кованая решётка — и ещё одна деталь, незаметная с первого взгляда. Маленький железный предмет у входа, который хранит историю города и забытое французское слово.

Что это такое

Называется он декроттуар — от французского decrottoir означающее скребок.

Когда улицы Петербурга были немощёными, перед входом в дом ставили металлическую скобу или решётку, о которую гости очищали сапоги от уличной грязи. В особняках — целые кованные конструкции, иногда с декоративными элементами и щётками.

Без этого предмета невозможно было представить город конца XIX века — петербуржцы сметали с обуви снег, глину и пыль, прежде чем войти в парадную.

Где их искать

Сегодня декроттуары почти исчезли, но в центре Петербурга сохранились редкие экземпляры. Посмотрите внимательнее у дверей старых домов — на Литейном, Суворовском, Большой Морской, Восстания.

Например, у дома на улице Восстания, 19, или на Большой Конюшенной, 13 можно заметить железные скобы у самого крыльца. Они просты, но сделаны с тем вниманием к деталям, которым славился старый город.

Деталь, которая рассказывает

С развитием асфальта и автомобилей нужда в декроттуарах исчезла, и многие из них сняли или замуровали при ремонтах. Но в тех, что остались, — всё очарование старого Петербурга.