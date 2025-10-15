Дуэль, которая потрясла Петербург: любовный треугольник у Мариинского театра

За Мариинским театром, на Театральной площади, стоит старый дом с балконом на гранитных кронштейнах — бывший особняк Дмитрия Животовского.

В 1810-х здесь жила балерина Авдотья Истомина — звезда петербургской сцены, любимица публики и ученица знаменитого Шарля Дидло.

Она блистала в спектаклях и была воспета Пушкиным в "Евгении Онегине".

Но слава Истоминой была связана не только с балетом. В 1817 году из-за неё произошла одна из самых громких дуэлей в истории Петербурга.

Дуэль, о которой говорил весь город

24 ноября 1817 года на Волковом поле сошлись кавалергард Василий Шереметев и граф Александр Завадовский. Причиной стала ссора из-за балерины. Их секундантами были писатель Александр Грибоедов и поручик Якубович — так поединок превратился в редкую "четверную дуэль".

Стрелялись с шести шагов. Первыми вышли Шереметев и Завадовский: пуля Шереметева лишь задела воротник, а ответный выстрел оказался смертельным. Через сутки Шереметев умер, и вторая пара до поединка уже не дошла.

Балерина, вдохновившая поэтов

Истомина продолжала танцевать ещё много лет. Пушкин писал о ней:

"Там, где ты, о, нежный друг,

Летишь, как вихорь, над толпой".

С годами она покинула сцену, вышла замуж за актёра Петра Экунина и умерла в Петербурге летом 1848 года.

Могила её на Большеохтинском кладбище не сохранилась, но имя осталось в истории — и в городском воздухе вокруг Театральной площади, где она когда-то жила и где всё началось.