Череп — это смешно, клоун — глупо: что означает новый язык смайликов поколения Z

То, что для миллениалов и бумеров имело одно значение, для молодого поколения обретает совершенно новый смысл.

С каждым новым поколением меняется язык, в том числе и язык смайликов. Сейчас именно зумеры активно переосмысливают привычные эмодзи, придавая им неожиданные и забавные значения.

Эта лингвистическая игра помогает дистанцироваться от миллениалов и бумеров — прежних поколений, по их мнению, «слишком душных».

Череп — смех до слез по-зумерски

Смайлик с черепом у зумеров означает сильный смех, аналогичный привычному миллениалам смайлу со слезами радости.

Как пишет РБК, он выражает «умираю от смеха» или «я под столом» в онлайн-общении.

Пример: «Прочитал твой последний пост в телеге «Это надо обыграть», это просто 💀».

Маникюр — уверенность и поддержка

Популярный у молодежи эмодзи с ноготками стал символом внутренней силы и смелости. Им часто подкрепляют важные личные достижения или выражают поддержку.

Пример: «Только что сдал экзамен на 100 баллов, без напряга 💅».

Клоун — насмешка над нелепостью

Этот смайлик используется для ироничного комментирования глупых или неуклюжих поступков, чаще своих, как говорилось в мемах с постепенным надеванием костюма клоуна.

Пример: «Попытался открыть дверь, толкая🤡, а нужно было тянуть».

Глаза — сигнал интереса и ожидания сплетен

Этот эмодзи часто появляется в сообщениях, где требуется продолжение диалога или больше информации.

Пример: «Ты сказал, что у тебя есть новая сплетня? Ну-ка, я слушаю👀».

Перевернутое лицо — разочарование или сарказм

Смайлик в перевернутом положении выражает неудовольствие или иронию, когда события идут не так.

Пример: «Телефон разрядился посреди важного звонка, лучше не придумаешь 🙃».

Беременная девушка — шутливое восхищение

Этот эмодзи выражает шутливое состояние восхищения, когда кто-то очень привлекателен.

Пример: «Выложил новое фото, ну все, я 🤰».

Глаза и рот — шок и принятие

Набор эмодзи с глазами и ртом указывает на удивление, а иногда и на безразличное смирение с обстоятельствами.

Пример: «Такова жизнь, что поделать 👁️👄👁️».

Ковбой — внешне все хорошо, внутри — тяжело

Эмодзи ковбоя символизирует скрытую грусть за внешней улыбкой.

Пример: «Всем говорю, что все хорошо, а сам чуть не плачу 🤠».

Каменная маска — отсутствие реакции или скука

Этот смайлик отражает ровное, безэмоциональное отношение к скучным или неприятным ситуациям.

Пример: «Ты правда считаешь, что это смешно? 🗿».

Кит — равнодушие к сообщениям

Используется в Telegram для выражения дистанцированного отношения или легкой неприязни.

Пример: «Зачем это написали? Ну, ладно, 🐳».

Современный молодежный сленг через эмодзи — это не просто визуальные маркеры, а целая система коммуникации, наполненная иронией и культурными кодами.

Знание этих значений помогает лучше понимать настроение и чувства молодых собеседников.