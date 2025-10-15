Новая формула парковки в Петербурге: кто заплатит больше, а кто меньше

С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге запущена новая система оплаты платных парковок.
Теперь стоимость парковочного места зависит сразу от двух факторов: категории вашего автомобиля и того, насколько занято парковочное пространство в конкретной зоне.
Цель этих изменений — сделать поездки на личном авто невыгодными в центр и пересадить горожан на общественный транспорт, сообщает Фонтанка.
Четыре тарифа в зависимости от загрузки
В историческом центре и центральных районах города улицы поделены на четыре тарифные зоны. Стоимость парковки повышается в зависимости от того, сколько машин уже припарковано:
-
Если свободных мест остается много (менее 50% занято), действует самый низкий тариф.
-
При загрузке 50-70% — базовый тариф.
-
При заполнении 70-85% — тариф чуть выше.
-
Если свободных мест меньше 15% — действует самый высокий тариф.
Такой подход помогает регулировать спрос и стимулирует водителей не занимать места слишком долго.
Сколько теперь стоит парковка
Для легковых автомобилей тарифы в новых зонах варьируются примерно от 100 до 360 рублей в час.
Для мотоциклов — от 50 до 180 рублей, для грузового транспорта — от 200 до 720 рублей, сообщают Санкт-Петербургские Ведомости.
Если вы паркуетесь дольше часа, то за каждую минуту второго часа берут дополнительную плату, и она тоже зависит от зоны загрузки.
Что изменится для водителей
Раньше ставка была фиксированной — примерно 100 рублей в час вне зависимости от места и времени. Теперь цены стали зависеть от популярности парковочного пространства.
Если вы приезжаете в самую загруженную зону в пиковое время — заплатите в 3-4 раза больше, чем в менее востребованных местах.
Согласно расчетам, порядка 50% автомобилистов паркуются не дольше 30 минут, а 78% — не дольше полутора часов.
Новая система нацелена как раз на этих водителей, чтобы они могли быстрее найти место и не занимать его слишком долго, пишет ДП.
В будущем зоны платной парковки планируют расширять.