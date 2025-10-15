Городовой / Город / «Проект, к сожалению, несостоятелен»: почему аквабусы в Петербурге не оправдали себя
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Гайки закручивают, а жить как?»: почему петербуржцы против локализации такси Город
Жертвоприношения, молитвы и змеи: тайны и легенды древнего острова Коневец в Ладожском озере Общество
3% экономии для магазина, 0% для клиента: почему QR-код не всегда выгоден покупателю Общество
Маленький Китай Екатерины II: несбывшаяся восточная мечта Царского Села Город
Весы, колбы и иконы времени: где хранятся следы гения Менделеева в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Проект, к сожалению, несостоятелен»: почему аквабусы в Петербурге не оправдали себя

Опубликовано: 15 октября 2025 16:00
аквабусы
«Проект, к сожалению, несостоятелен»: почему аквабусы в Петербурге не оправдали себя
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

На проект с водным транспортом возлагали большие надежды.

Проект аквабусов, призванный облегчить жизнь горожанам и украсить городские пейзажи, не смог оправдать возложенных надежд.

Портал «Городовой» выяснил истинные причины этой неудачи, обратившись к мнению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председателя постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексея Цивилева.

Первая и главная причина — экономическая нецелесообразность

По словам депутата, аквабусы с самого начала оказались «чрезмерно дорогим видом транспорта как для города, так и для пассажиров».

«Себестоимость перевозок была несопоставима с наземным общественным транспортом, а спрос — недостаточным для самоокупаемости».

Это стало первым и, как оказалось, непреодолимым препятствием на пути проекта.

Вторая проблема — невостребованная маршрутная сеть

Цивилев подчеркивает, что люди просто не используют водные каналы для ежедневных поездок:

«Люди не ездят на работу или в поликлинику по каналам — они используют водные маршруты в основном как туристическую или досуговую услугу».

Это привело к парадоксальной ситуации:

«Аквабусы изначально позиционировались как общественный транспорт, но по сути функционировали как низкобюджетный туристический продукт».

Конкуренция там, где ее не должно быть

Такое смещение акцентов породило искажение:

«Вместо того чтобы решать транспортную задачу, система конкурировала с коммерческими экскурсионными судами».

Вместо того чтобы дополнять наземный транспорт, аквабусы стали его неэффективным конкурентом.

«Крайне узкая ниша» – печальный итог

Депутат констатирует, что на данный момент у аквабусов в Петербурге остается «крайне узкая ниша».

«Это либо сезонный туристический продукт, либо точечные маршруты-связки вроде транспорта до островов».

Такая система ежедневных городских перевозок не оправдала ожиданий.

«Этот проект, к сожалению, несостоятелен».

Опыт аквабусов наглядно демонстрирует, что амбициозные транспортные идеи требуют не только технической реализации, но и глубокого понимания реальных потребностей горожан и экономических реалий.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».