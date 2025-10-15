«Проект, к сожалению, несостоятелен»: почему аквабусы в Петербурге не оправдали себя

Проект аквабусов, призванный облегчить жизнь горожанам и украсить городские пейзажи, не смог оправдать возложенных надежд.
Портал «Городовой» выяснил истинные причины этой неудачи, обратившись к мнению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председателя постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексея Цивилева.
Первая и главная причина — экономическая нецелесообразность
По словам депутата, аквабусы с самого начала оказались «чрезмерно дорогим видом транспорта как для города, так и для пассажиров».
«Себестоимость перевозок была несопоставима с наземным общественным транспортом, а спрос — недостаточным для самоокупаемости».
Это стало первым и, как оказалось, непреодолимым препятствием на пути проекта.
Вторая проблема — невостребованная маршрутная сеть
Цивилев подчеркивает, что люди просто не используют водные каналы для ежедневных поездок:
«Люди не ездят на работу или в поликлинику по каналам — они используют водные маршруты в основном как туристическую или досуговую услугу».
Это привело к парадоксальной ситуации:
«Аквабусы изначально позиционировались как общественный транспорт, но по сути функционировали как низкобюджетный туристический продукт».
Конкуренция там, где ее не должно быть
Такое смещение акцентов породило искажение:
«Вместо того чтобы решать транспортную задачу, система конкурировала с коммерческими экскурсионными судами».
Вместо того чтобы дополнять наземный транспорт, аквабусы стали его неэффективным конкурентом.
«Крайне узкая ниша» – печальный итог
Депутат констатирует, что на данный момент у аквабусов в Петербурге остается «крайне узкая ниша».
«Это либо сезонный туристический продукт, либо точечные маршруты-связки вроде транспорта до островов».
Такая система ежедневных городских перевозок не оправдала ожиданий.
«Этот проект, к сожалению, несостоятелен».
Опыт аквабусов наглядно демонстрирует, что амбициозные транспортные идеи требуют не только технической реализации, но и глубокого понимания реальных потребностей горожан и экономических реалий.