Больше, чем просто хлеб: как Ленинград боролся с голодом, создавая немыслимый рацион

В условиях жесточайшей блокады Ленинграда обычные категории «вкусно — невкусно» теряли смысл.

Как отметил историк пищевой культуры, «наличие хлеба — это была не просто пища, а главный символ выживания».

Блокадный хлеб — это не деликатес, а спасительный минимум, который ежедневно выдавался горожанам.

Реальность цифр: сколько же это — 125 граммов?

Как пишет ТАСС, самым острым и смертельно голодным был декабрь 1941 года. Резко сократилась норма хлеба — детям, иждивенцам выдавали всего по 125 граммов. Чтобы понять реальный размер порции, стоит сравнить с обычным хлебом:

Белый нарезной хлеб — ломтик толщиной 1 см весит около 25 граммов, значит 125 граммов — это примерно 5 таких ломтиков

Черный хлеб кирпичом — ломтик толщиной 1 см весит около 35 граммов, значит 125 граммов — около 3,5 ломтиков

Рецепт хлеба — наука во имя жизни

Стандартный рецепт блокадного хлеба ноября 1941 года был строго рассчитан и включал:

57% — обойной муки

20-30% — овсяной муки

10% — подсолнечного жмыха

3% — соли

2-3% — солода

Для выпекания требовалась особая закваска — штамм дрожжей, специально выведенный для работы с блокадным тестом, так как традиционные закваски перестали функционировать.

Трансформация мучной смеси по мере ослабления города

Дочь одной из блокадниц рассказывала:

«В начале блокады муку имитировали съедобными ингредиентами. Но закончился ячмень, в том числе и ячменный солод с пивных заводов. Потом — овсяная мука из фуражного овса, которым кормят лошадей».

«За месяцы была израсходована соевая и кукурузная мука, а за ними и картофель, даже мороженый. Стали молоть жмых. К концу 41-го г. продукты закончились, в ход пошла гидратцеллюлоза, разработанная во ВНИИ гидролизной промышленности».

«Смесь природной целлюлозы и начальных продуктов ее обработки плохо влияла на желудок человека, а во многих случаях была губительная для ослабевших организмов, от нее вскоре отказались».

Технические инновации в хлебопечении

«Сотрудники Центральной лаборатории вместе с коллегами из ВНИИ жиров создали эмульсии на основе растительного технического масла», — отмечают исследователи.

Масло заменяли техническими растительными смазками, а муку — делали из коры березовых веток, сосны, семян дикорастущих трав и даже собирали мучную пыль со стен и потолков складов.

Хлеб — символ борьбы и стойкости

Несмотря на суровость рецептов, хлеб в блокадном Ленинграде был священным объектом. Его отсутствие означало смертельную опасность.

Этот необычный хлеб являет собой памятник человеческой изобретательности, стойкости и коллективной ответственности в критический момент истории.