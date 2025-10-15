Эти незаметные окна в Петербурге помнят начало прошлого века — взгляните, что в них таится

В Петербурге до сих пор можно заметить детали, которые помнят начало прошлого века: литые декроттуары у подъездов, гранитные колесоотбойные тумбы, кованые решётки. Все они — мелочи, но именно из них складывается образ старого города.
Одна из таких незаметных деталей — фрамуга.
Что скрывается над дверью
Фрамугой называют небольшое окошко над дверью. Когда-то она пропускала в парадную свет, а иногда и воздух, если створка открывалась. Но чаще фрамуги делали ради красоты — здесь можно было встретить резьбу, травление по стеклу или даже витраж.
Даже если старинная дверь не сохранилась, фрамуга часто остаётся. По ней можно определить возраст дома: травлёные стекла характерны для 1880–1890-х годов, а фантазийные витражи — для эпохи модерна.
Петербургские фрамуги
Больше всего старых фрамуг сохранилось на улице Жуковского — здесь до сих пор можно увидеть деревянные двери с оригинальными верхними окошками. Ещё несколько интересных примеров можно найти на Литейном, Фонтанке и Петроградской стороне.
Иногда фрамуги уцелели даже там, где двери давно заменили на металлические — они продолжают хранить очертания утраченного фасада.