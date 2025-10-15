Затерянный рай XVIII века в центре парка: вы не поверите, что здесь планировали построить

Необязательно ехать в Грецию, чтобы побывать на Парнасе — свой есть и под Петербургом.

Если идти по аллеям Александровского парка в Царском Селе, вдруг замечаешь: дорожка начинает виться вверх спиралью, между старых деревьев, и вскоре приводит на вершину небольшой холмистой горы.

Её называют Парнасом — в честь мифической горы, где жили музы и бог Аполлон, покровитель искусства.

Императорский Парнас

Гору возвели в 1755 году при расширении и углублении прудов и Крестового канала. Тогдашние садовники создавали в парках не только фонтаны и аллеи, но и целые "ландшафтные символы". Парнас в этом смысле был идеей почти философской — местом вдохновения, прогулок и размышлений.

Подобные искусственные холмы с плавной дорогой к вершине были популярны в садах эпохи Возрождения и XVIII века. Они создавали иллюзию восхождения — не к богам, конечно, но к покою и красоте.

Несбывшиеся беседки

На вершине Парнаса планировалось построить восьмигранную беседку с куполом. Позже, уже в XIX веке, архитекторы Павловска и Царского Села (среди них Петр Неелов, Василий Стасов) предлагали свои проекты павильона. Но ни один так и не воплотился. Возможно, именно это и сохранило гору в её природной гармонии.

Парнас сегодня

Сегодня Парнас — не просто элемент старого парка. Это редкий пример садовой архитектуры XVIII века, в которой природа и замысел человека полностью слились. Легко представить, как когда-то здесь гуляли придворные дамы, обсуждая спектакли и новые оперы.