Затерянный рай XVIII века в центре парка: вы не поверите, что здесь планировали построить

Если идти по аллеям Александровского парка в Царском Селе, вдруг замечаешь: дорожка начинает виться вверх спиралью, между старых деревьев, и вскоре приводит на вершину небольшой холмистой горы.
Её называют Парнасом — в честь мифической горы, где жили музы и бог Аполлон, покровитель искусства.
Императорский Парнас
Гору возвели в 1755 году при расширении и углублении прудов и Крестового канала. Тогдашние садовники создавали в парках не только фонтаны и аллеи, но и целые "ландшафтные символы". Парнас в этом смысле был идеей почти философской — местом вдохновения, прогулок и размышлений.
Подобные искусственные холмы с плавной дорогой к вершине были популярны в садах эпохи Возрождения и XVIII века. Они создавали иллюзию восхождения — не к богам, конечно, но к покою и красоте.
Несбывшиеся беседки
На вершине Парнаса планировалось построить восьмигранную беседку с куполом. Позже, уже в XIX веке, архитекторы Павловска и Царского Села (среди них Петр Неелов, Василий Стасов) предлагали свои проекты павильона. Но ни один так и не воплотился. Возможно, именно это и сохранило гору в её природной гармонии.
Парнас сегодня
Сегодня Парнас — не просто элемент старого парка. Это редкий пример садовой архитектуры XVIII века, в которой природа и замысел человека полностью слились. Легко представить, как когда-то здесь гуляли придворные дамы, обсуждая спектакли и новые оперы.