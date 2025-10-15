«Суперколледж», город-спутник и зарплата почти 300 тысяч рублей: как собираются менять жизнь в Петербурге

Планы на будущее у Северной столицы грандиозные.

В Петербурге обсудили обновленную стратегию социально-экономического развития города. Эта программа была принята еще в 2018 году, но теперь ее корректируют, чтобы учесть новые цели.

Главный акцент — сделать Петербург комфортным, современным и привлекательным мегаполисом, а также повысить уровень зарплат горожан.

Меньше бедности и больше жилья

За последние годы удалось значительно снизить число горожан, живущих за чертой бедности — теперь их всего 3,5%. Жилья в городе стало больше — обеспеченность выросла почти на 14%.

Важный плюс — в городе сильно вырос поток туристов, на целых 124%.

Демография и новые возможности

До 2035 года хотят увеличить коэффициент рождаемости до 1,5. Планируют создать сеть так называемых «серебряных центров» — это места, где пожилые люди смогут учиться новому.

Для детей и подростков создадут 30 детских технопарков, а заработную плату повысят до 267 тысяч рублей, пишет 78.ru.

Зарплаты и покупательная способность

При этом среднемесячная номинальная зарплата в Петербурге за первое полугодие 2025 года составила около 118 тысяч рублей.

Наибольшие зарплаты традиционно в добывающей промышленности (почти 283 тысячи), финансах, информационных технологиях и науке.

При этом в сфере общепита средняя зарплата около 70 тысяч, в здравоохранении — около 115 тысяч рублей, сообщает Фонтанка.

Город-спутник и крупные проекты

В ближайшие годы планируется появление города-спутника «Южный» в Пушкинском районе. Кроме того, продолжится развитие Лахта-Центра — появятся второе и третье здание комплекса.

Еще одна важная новинка — «Суперколледж» на 3 тысячи студентов, где будут готовить кадры для самых современных профессий, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Кроме того, планируется построить и отремонтировать около 74 новых медицинских учреждений.