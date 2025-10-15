Весы, колбы и иконы времени: где хранятся следы гения Менделеева в Петербурге

Две квартиры Менделеева в Петербурге — не просто жилье, а места рождения фундаментальных научных открытий и развития точных измерений, которые определили облик современной науки.

В Петербург Дмитрий Менделеев приехал в 16 лет и прожил здесь всю жизнь. В казенных квартирах университета на Университетской набережной, в здании Двенадцати коллегий, он жил 24 года — с 1866-го по 1890-й.

Именно здесь родились «Основы химии» — легендарный учебник по неорганической химии, где была открыта периодическая система элементов и сформулирован периодический закон.

21 декабря 1911 года на этом месте открылся музей — кабинет Дмитрия Ивановича, изначально хранилище личных вещей, документов и обширной библиотеки из 20 000 книг.

В 1934 году музей открылся для посетителей, в 1956 году экспозиция заняла семь залов с аутентичной обстановкой — гостиной, столовой, спальней, кабинетом и библиотекой.

«Менделеев уделял особое внимание точным измерениям», — отмечают сотрудники музея.

Многие экспонаты — это приборы, сконструированные самим ученым.

Рядом со зданием находится памятник Менделееву (1932, скульптор Илья Гинцбург) и мозаичное панно «Периодическая система химических элементов» (1935, работы мастерских Владимира Фролова).

Башня ВНИИ метрологии — символ точности и порядка времени

Одно из зданий Главной палаты ВНИИ метрологии имени Менделеева украшено часовней для лабораторий.

В 1905 году по заказу Дмитрия Ивановича в башне были установлены часы — эталон петербургского времени, механизм которых управлял городскими часами электрическими сигналами.

Вторая квартира: Московский проспект — новые горизонты метрологии

В начале 1890-х Менделеев возглавил Главную палату мер и весов на Забалканском проспекте, в доме для сотрудников которой получил квартиру № 5 на третьем этаже.

Он переехал сюда, чтобы посвятить себя развитию метрической системы в России.

Под руководством ученого в стране были внедрены метрические меры вместо старинных аршинов и фунтов, создана национальная эталонная база массы, длины, температуры и других величин.

16 декабря 1928 года служебный кабинет Менделеева преобразовался в Метрологический музей, где представлена коллекция личных вещей ученого, образцов мер, приборов, рукописей и фотографий.

Сегодня организация носит название Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева — главный центр государственных эталонов России.