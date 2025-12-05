Не выставка, а «закрома» редкостей: в 2026 году в Петербурге откроют фондохранилище Кунсткамеры

В Санкт-Петербурге в декабре 2026 года планируется открыть многофункциональный комплекс Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.
Новый центр будет занимать 25 тысяч квадратных метров. Директор учреждения, академик Андрей Головнёв, сообщил об этом на пресс-конференции ТАСС.
«Ясно, что в этот декабрь мы не приобретём этого нового владения. Я мечтал перерезать ленточку 6 декабря, пока не удаётся. Видимо, следующий декабрь будет моментом, когда мы покажем, представим наше новое пространство», — отметил Головнёв.
Ещё летом 2025 года начал работать Многофункциональный центр Кунсткамеры. На территории построены административное здание и самостоятельное хранилище, а также выставочные пространства, библиотеки, архив, читальные залы и торговая точка музея.
Хранилище занимает семь этажей и включает современные мастерские для реставрации, а также специальные кабинеты для работы с фондами и документами.
Всё оборудование отвечает актуальным требованиям сохранности. Для поддержания коллекций установлена новая система климат-контроля, которая обеспечивает постоянный температурный режим.
Комплекс построили на территории ранее заброшенного строения Института прикладной астрономии, начатого в конце 1980-х годов на Заповедной улице.
Ранее стало известно о планах Эрмитажа представить зрителям спектакль-променад под названием «Ящик Пандоры». Музей готовится продемонстрировать посетителям уникальное новое пространство в декабре следующего года.