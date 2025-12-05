Городовой / Город / Не выставка, а «закрома» редкостей: в 2026 году в Петербурге откроют фондохранилище Кунсткамеры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Гагарин пил это по утрам: секретный продукт СССР, который заставит вас заплакать от ностальгии Общество
Аварии, которых не случилось: в Петербурге «умные» датчики предотвратили свыше 880 дефектов трубопроводов Город
«Взяли 3 млн, а отдадут 15,7»: какие «подводные камни» скрывают ипотечные платежи Общество
На Площади Ленина улыбка стала платёжным средством: заработал первый биометрический терминал Город
Москва, Петербург, Челябинск, Альметьевск: где находится рай для урбанистов в российской глубинке Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Не выставка, а «закрома» редкостей: в 2026 году в Петербурге откроют фондохранилище Кунсткамеры

Опубликовано: 5 декабря 2025 17:00
Не выставка, а «закрома» редкостей: в 2026 году в Петербурге откроют фондохранилище Кунсткамеры
Не выставка, а «закрома» редкостей: в 2026 году в Петербурге откроют фондохранилище Кунсткамеры
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В помещениях установлена современная система климат-контроля, обеспечивающая постоянное поддержание условий для надежного хранения ценных экспонатов.

В Санкт-Петербурге в декабре 2026 года планируется открыть многофункциональный комплекс Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Новый центр будет занимать 25 тысяч квадратных метров. Директор учреждения, академик Андрей Головнёв, сообщил об этом на пресс-конференции ТАСС.

«Ясно, что в этот декабрь мы не приобретём этого нового владения. Я мечтал перерезать ленточку 6 декабря, пока не удаётся. Видимо, следующий декабрь будет моментом, когда мы покажем, представим наше новое пространство», — отметил Головнёв.

Ещё летом 2025 года начал работать Многофункциональный центр Кунсткамеры. На территории построены административное здание и самостоятельное хранилище, а также выставочные пространства, библиотеки, архив, читальные залы и торговая точка музея.

Хранилище занимает семь этажей и включает современные мастерские для реставрации, а также специальные кабинеты для работы с фондами и документами.

Всё оборудование отвечает актуальным требованиям сохранности. Для поддержания коллекций установлена новая система климат-контроля, которая обеспечивает постоянный температурный режим.

Комплекс построили на территории ранее заброшенного строения Института прикладной астрономии, начатого в конце 1980-х годов на Заповедной улице.

Ранее стало известно о планах Эрмитажа представить зрителям спектакль-променад под названием «Ящик Пандоры». Музей готовится продемонстрировать посетителям уникальное новое пространство в декабре следующего года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью