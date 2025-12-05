Городовой / Город / Работы завершены: за 2025‑й в Петербурге обновили 160 километров дорог
Работы завершены: за 2025‑й в Петербурге обновили 160 километров дорог

Опубликовано: 5 декабря 2025 15:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В городе официально завершены все работы по ремонту и строительству дорог, запланированные на этот год.

В 2025 году в Санкт-Петербурге был проведён ремонт порядка 160 километров городских улиц. Обновление уличной сети затронуло около 90 участков. Глава города Александр Беглов заявил:

«Мы выполнили все запланированные на 2025 год работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети».

В Северной столице продолжается строительство новых объектов, призванных улучшить транспортную инфраструктуру.

На Большом Смоленском мосту установили разводную часть, что стало значимым этапом для всего проекта. Работы ведутся согласно графику, повышая пропускную способность уличной сети.

Ведётся развитие южной широтной магистрали, включая запуск движения по эстакаде в районе Петербургского шоссе. Ещё два путепровода по этой трассе полностью подготовлены.

Кроме того, не прекращаются работы над магистралью М-32 на севере города, где обустраивают крупную развязку с Приморским шоссе.

Продвигается реконструкция Цимбалинского путепровода — здесь уже смонтировано более 100 метров несущих конструкций. В сфере развития городского транспорта особое внимание уделяется улучшению передвижения для всех видов транспорта.

Автор:
Юлия Аликова
