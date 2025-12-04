Городовой / Город / Рейс «Москва — Пхукет»: петербурженка рассказала о ЧП в самолете
Рейс «Москва — Пхукет»: петербурженка рассказала о ЧП в самолете

Опубликовано: 4 декабря 2025 20:00
Пассажирка рассказала, что в салоне самолёта ощущался резкий запах керосина.

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, вынужденно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Причиной этого стали изменения в работе одного из двигателей, о чём позднее сообщили представители авиаперевозчика Red Wings. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Слова пассажирки из Санкт-Петербурга Анастасии передает 78.ru. Во время полёта она услышала необычный гул и почувствовала сильный запах керосина. Она рассказала:

— Я мужу говорю: «Слышишь какой-то звук вообще нездоровый и запахло очень сильно керосином».

Несмотря на возникшую ситуацию, среди пассажиров паники не было.

Анастасия отметила, что осознала серьёзность происшествия только в момент, когда начала получать сообщения с новостями после посадки.

Сама девушка вместе с мужем изначально планировала добираться до Таиланда прямым рейсом из Санкт-Петербурга, но из-за переноса вылета им пришлось лететь из Москвы. Девушка добавила:

"Наш чартерный рейс перенесли на следующий день и не хотели никаким образом компенсировать.
Нам сократили срок отдыха и не хотели компенсировать ни авиакомпания, ни туроператор, через которого мы изначально хотели лететь, мы экстренно аннулировали тур. И полетели через другую",

— поделилась пассажирка.

Компания Red Wings предупредила о возможных изменениях в расписании других перелётов и пообещала заранее информировать клиентов

Автор:
Юлия Аликова
Город
