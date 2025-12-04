Рейс «Москва — Пхукет»: петербурженка рассказала о ЧП в самолете

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Москвы на Пхукет, вынужденно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
Причиной этого стали изменения в работе одного из двигателей, о чём позднее сообщили представители авиаперевозчика Red Wings. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Слова пассажирки из Санкт-Петербурга Анастасии передает 78.ru. Во время полёта она услышала необычный гул и почувствовала сильный запах керосина. Она рассказала:
— Я мужу говорю: «Слышишь какой-то звук вообще нездоровый и запахло очень сильно керосином».
Несмотря на возникшую ситуацию, среди пассажиров паники не было.
Анастасия отметила, что осознала серьёзность происшествия только в момент, когда начала получать сообщения с новостями после посадки.
Сама девушка вместе с мужем изначально планировала добираться до Таиланда прямым рейсом из Санкт-Петербурга, но из-за переноса вылета им пришлось лететь из Москвы. Девушка добавила:
"Наш чартерный рейс перенесли на следующий день и не хотели никаким образом компенсировать.
Нам сократили срок отдыха и не хотели компенсировать ни авиакомпания, ни туроператор, через которого мы изначально хотели лететь, мы экстренно аннулировали тур. И полетели через другую",
— поделилась пассажирка.
Компания Red Wings предупредила о возможных изменениях в расписании других перелётов и пообещала заранее информировать клиентов