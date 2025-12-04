Сразу на трёх фронтах: Петербург нарастил выпуск электроники, техники и транспорта

Наибольший рост зафиксирован на предприятиях, выпускающих компьютеры, электронные и оптические изделия.

В январе—октябре в Петербурге зафиксирован рост промышленного производства на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой результат достигнут, главным образом, за счет динамичного увеличения объемов выпуска в обрабатывающих отраслях, сообщает «Петербургский дневник».

Эти предприятия сумели нарастить показатели на 6,6%, особенно заметно увеличив выпуск техники, электронных устройств и транспортных средств.

По информации Петростата, наиболее заметное увеличение объемов производства продемонстрировали компании, занимающиеся созданием компьютеров, изделий электроники и оптики. Они сумели увеличить выпуск на 25,9%.

Весомый вклад также внесли судостроение, производство воздушных судов и изготовление вагонов, где динамика составила 41,6%.

В то же время снижение наблюдается в таких направлениях, как добыча полезных ископаемых и энергетика. Здесь спад варьировался от 3,5% до 28,6%.

Несмотря на это, общий индекс производства сохраняет положительное значение благодаря быстрому развитию обрабатывающих отраслей.

Ранее появилась информация, что город на Неве получит из федеральной казны 478 миллионов рублей с целью усиления притока инвесторов.