Почти четверть сверху: за год петербургские новостройки подорожали на 11—23%

В течение 2025 года стоимость жилья в новых домах Санкт-Петербурга и приграничных районах Ленинградской области заметно увеличилась.
Наиболее ощутимо выросли цены на объекты высокобюджетного сегмента. Об этом сообщили специалисты консалтингового центра, проанализировав ситуацию на рынке, сообщает «Петербургский дневник».
Стоимость одного квадратного метра в массовом сегменте возросла на 11% и достигла 276 тысяч рублей. В жилье бизнес-класса средняя цена увеличилась на 23% и составила 490 тысяч за «квадрат». Квартиры премиального уровня подорожали на 18%, до 735 тысяч рублей за квадратный метр.
Директор центра Ольга Трошева пояснила:
«Заметное увеличение цен на жильё высокого класса связано с низким объёмом предложения, в том числе нового, а также ростом затрат застройщиков».
На фоне роста налога на добавленную стоимость до 22 процентов и продолжающегося удорожания строительных работ умеренное подорожание ожидается и в 2026 году.
Прогноз на следующий год предусматривает следующее:
- В массовом сегменте возможен рост стоимости квадратного метра на 6–8%.
- В элитных квартирах из-за сохраняющегося дефицита повышение может составить от 10 до 15% за год.
В 2025 году застройщики активно выводили на рынок новые жилые комплексы, что позволило довести объём предложения с учетом запланированных запусков на декабрь до 3,3 млн квадратных метров.
Такой показатель сопоставим с ситуацией в 2022 году. Большинство введённых новостроек составляют объекты массового сегмента.
Продажи на первичном рынке жилья в регионе за текущий год достигли 2,7 миллиона квадратных метров, что также сравнимо с уровнем 2022 года, однако этот показатель оказался на 15% ниже результатов 2024 года.
Ранее сообщалось, что жителям города для накопления первоначального взноса по ипотеке понадобится порядка семи лет.