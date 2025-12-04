Городовой / Город / Почти четверть сверху: за год петербургские новостройки подорожали на 11—23%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Меньше преступлений — больше раскрытий: Петербург удивил цифрами Город
Прямой эфир: 19 декабря Путин подведёт итоги уходящего года Город
Подмена с отличием: сайт‑двойник Минобрнауки выманивает личные данные у школьников Город
Съел до кассы? Плати: как закон наказывает за «недоеденный» товар Общество
Когда уборка обернулась «грязным делом»: в Петербурге гендиректор клининговой компании предстанет перед судом Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Почти четверть сверху: за год петербургские новостройки подорожали на 11—23%

Опубликовано: 4 декабря 2025 18:00
Почти четверть сверху: за год петербургские новостройки подорожали на 11—23%
Почти четверть сверху: за год петербургские новостройки подорожали на 11—23%
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Аналитики прогнозируют, что умеренное повышение стоимости недвижимости сохранится и в 2026 году.

В течение 2025 года стоимость жилья в новых домах Санкт-Петербурга и приграничных районах Ленинградской области заметно увеличилась.

Наиболее ощутимо выросли цены на объекты высокобюджетного сегмента. Об этом сообщили специалисты консалтингового центра, проанализировав ситуацию на рынке, сообщает «Петербургский дневник».

Стоимость одного квадратного метра в массовом сегменте возросла на 11% и достигла 276 тысяч рублей. В жилье бизнес-класса средняя цена увеличилась на 23% и составила 490 тысяч за «квадрат». Квартиры премиального уровня подорожали на 18%, до 735 тысяч рублей за квадратный метр.

Директор центра Ольга Трошева пояснила:

«Заметное увеличение цен на жильё высокого класса связано с низким объёмом предложения, в том числе нового, а также ростом затрат застройщиков».

На фоне роста налога на добавленную стоимость до 22 процентов и продолжающегося удорожания строительных работ умеренное подорожание ожидается и в 2026 году.

Прогноз на следующий год предусматривает следующее:

  • В массовом сегменте возможен рост стоимости квадратного метра на 6–8%.
  • В элитных квартирах из-за сохраняющегося дефицита повышение может составить от 10 до 15% за год.

В 2025 году застройщики активно выводили на рынок новые жилые комплексы, что позволило довести объём предложения с учетом запланированных запусков на декабрь до 3,3 млн квадратных метров.

Такой показатель сопоставим с ситуацией в 2022 году. Большинство введённых новостроек составляют объекты массового сегмента.

Продажи на первичном рынке жилья в регионе за текущий год достигли 2,7 миллиона квадратных метров, что также сравнимо с уровнем 2022 года, однако этот показатель оказался на 15% ниже результатов 2024 года.

Ранее сообщалось, что жителям города для накопления первоначального взноса по ипотеке понадобится порядка семи лет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью