С 20 декабря в Петербурге заработают около 70 ёлочных базаров: явки и пароли

С 20 декабря в Санкт-Петербурге откроются точки, где официально начнут продавать новогодние ели. В разных районах города запланировано около 70 таких базаров. Каждый из них будет работать вплоть до 31 декабря, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.
Адреса всех официальных мест для продажи елей утверждены. Этот перечень можно уточнить при необходимости через региональную государственную информационную систему, и он будет обновляться по мере необходимости.
Жителям рекомендуется выбирать деревья с насыщенным ароматом и равномерно расположенной хвоей на ветках.
Такая ель сохранит свежесть и создаст атмосферу праздника в доме в новогоднюю ночь. Власти обращают внимание горожан: чтобы избежать покупки у несанкционированных продавцов, стоит сверяться с официальным списком.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга уже появились праздничные украшения и иллюминация. В этом году на Дворцовой площади, площади Восстания и вдоль Невского проспекта установили 114 светящихся композиций.
Улицы города преобразились благодаря гирляндам и новогоднему оформлению. Жители и гости могут насладиться атмосферой приближающегося праздника во всех центральных районах города.