С 20 декабря в Петербурге заработают около 70 ёлочных базаров: явки и пароли

Опубликовано: 5 декабря 2025 09:45
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В Санкт-Петербурге с 20 декабря начнут работу 70 елочных базаров, где жители города смогут приобрести новогодние деревья.

С 20 декабря в Санкт-Петербурге откроются точки, где официально начнут продавать новогодние ели. В разных районах города запланировано около 70 таких базаров. Каждый из них будет работать вплоть до 31 декабря, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.

Адреса всех официальных мест для продажи елей утверждены. Этот перечень можно уточнить при необходимости через региональную государственную информационную систему, и он будет обновляться по мере необходимости.

Жителям рекомендуется выбирать деревья с насыщенным ароматом и равномерно расположенной хвоей на ветках.

Такая ель сохранит свежесть и создаст атмосферу праздника в доме в новогоднюю ночь. Власти обращают внимание горожан: чтобы избежать покупки у несанкционированных продавцов, стоит сверяться с официальным списком.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга уже появились праздничные украшения и иллюминация. В этом году на Дворцовой площади, площади Восстания и вдоль Невского проспекта установили 114 светящихся композиций.

Улицы города преобразились благодаря гирляндам и новогоднему оформлению. Жители и гости могут насладиться атмосферой приближающегося праздника во всех центральных районах города.

Автор:
Юлия Аликова
