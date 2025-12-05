Городовой / Город / Избил в собственной машине: ожидание супруги обернулось для петербуржца чередой хлопот
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перепутный остров: секретный рай под Выборгом, забытый туристами Город
Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра Город
Голосовать нельзя, строить будут: в Петербурге запретили референдум против небоскрёбов Газпрома Город
Две сотни лет в неизвестности: как пропавшая скульптура вернулась в Петербург Город
«Без полиса — ни шагу»: Добровинский предлагает обязать страховать сделки с недвижимостью Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Избил в собственной машине: ожидание супруги обернулось для петербуржца чередой хлопот

Опубликовано: 5 декабря 2025 08:15
Избил в собственной машине: ожидание супруги обернулось для петербуржца чередой хлопот
Избил в собственной машине: ожидание супруги обернулось для петербуржца чередой хлопот
Городовой ру

В Санкт-Петербурге мужчина напал на водителя из-за того, что он задел его автомобилем.

Вечером 3 декабря на одной из улиц Санкт-Петербурга произошёл инцидент между местными жителями. Мужчина ожидал супругу, находясь в собственной машине неподалёку от дома на Будапештской улице. Неожиданно в салон к нему проник незнакомец и нанёс несколько ударов.

За конфликтом наблюдали жильцы соседних квартир, которые сообщили о произошедшем представителям правопорядка. Наряд задержал 37-летнего жителя города, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставил его в отдел полиции для разбирательства.

Сам задержанный утверждает, что совершил нападение из-за того, что ранее был задет этой машиной, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший обратился в пункт оказания медицинской помощи. Рассмотрением обстоятельств занимается полиция.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью