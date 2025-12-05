Избил в собственной машине: ожидание супруги обернулось для петербуржца чередой хлопот

Вечером 3 декабря на одной из улиц Санкт-Петербурга произошёл инцидент между местными жителями. Мужчина ожидал супругу, находясь в собственной машине неподалёку от дома на Будапештской улице. Неожиданно в салон к нему проник незнакомец и нанёс несколько ударов.
За конфликтом наблюдали жильцы соседних квартир, которые сообщили о произошедшем представителям правопорядка. Наряд задержал 37-летнего жителя города, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставил его в отдел полиции для разбирательства.
Сам задержанный утверждает, что совершил нападение из-за того, что ранее был задет этой машиной, сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Потерпевший обратился в пункт оказания медицинской помощи. Рассмотрением обстоятельств занимается полиция.